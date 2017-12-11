В минувшее воскресенье, 10 декабря, в канун 140-летия взятия Русской армией турецкой крепости Плевны, у памятника-часовни героям Плевны в сквере у Ильинских ворот в Москве состоялась торжественная панихида по русским воинам, освободившим братские балканские народы в ходе Русско-турецкой войны, сообщает газета «Вечерняя Москва».

В этом году исполнилось 130 лет с момента открытия монумента и 140-лет со дня победы русских воинов под Плевной.

«Прошло уже столько лет с момента исторической битвы, но мы помним героев того исторического сражения. В этой войне битва под Плевной была особенно кровопролитной. Они защищали братьев-славян — и по вере, и по крови, и по духу — шли в это сражение, чтобы либо победить, либо сложить свои головы. Мы никогда не забудем об этих героях, и память о них сохранится в веках. Хотелось бы, чтобы народы, которые защищала Россия, помнили, скольких жертв стоила эта и многие другие победы. Чтобы помнили, чьей кровью они защищены, чьим мужеством прикрыты и каким благословением живут до сего дня», — отметил епископ Дмитровский Феофилакт.

По завершении панихиды, которую отслужил настоятель часовни протоиерей Александр Салтыков, было зачитано приветственное слово председателя Комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, в котором он отметил высокую ответственность Российской империи, вставшей на защиту братских балканских народов.

«Битва под Плевной решила исход всей Русско-турецкой войны, прочно вошедшей в историю Европы, когда на её политической карте было восстановлено болгарское государство. Мы, болгары, называем ту войну освободительной, а многие современники описывали её как самую справедливую, „моральную“ войну XIX-го столетия, когда русские войска встали на защиту братьев-славян. Тогда Россия руководствовалась не только геополитическими интересами. Этот памятник напоминает грядущим поколениям о том, как умеют стоять за честь и славу верные сыны своей Родины. Вечная им память!» — отметил после богослужения посол Болгарии в России Бойко Коцев.

Участники церемонии возложили цветы к подножию часовни-памятника героям Плевны, прозвучал гимн России в исполнении Военного образцового оркестра почетного караула Московского гарнизона.

В этот день в Болгарии также торжественно отметили взятие Плевны. В честь этого события здесь не только состоялась панихида по русским героям, но и прошла целая культурная программа.

Кульминацией юбилейных торжеств стал свето-музыкальный спектакль «Плевен взят! День велик!», за которым на площади Возрождения у храма св. Георгия Победоносца наблюдали тысячи жителей и гостей города. Среди них была и делегация России вместе с послом русским в Болгарии Анатолием Макаровым, а также российские сенаторы и депутаты.

Вместе с болгарскими коллегами российские специалисты обсудили ключевые события 140-летней давности. Из российского военно-исторического архива в дар Болгарии были переданы копии 10 ценных исторических документов, раскрывающие неизвестные детали борьбы за Плевен, сообщает ИТАР-ТАСС.

В свою очередь, президент Болгарии высоко оценил роль русской армии в истории страны. По словам Румена Радева, Россия и её армия написали одну из важнейших страниц в истории государства. «140 лет назад европейские газеты громко сообщили о взятии Плевена, но лишь немногие тогда осознавали истинное значение этой новости. Плевен был взят, чтобы переродилась Болгария. После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории Освободительной Русско-турецкой войны», — сказал Радев.

Глава государства указал, что именно с Плевена началось освобождение страны от 500-летнего турецкого рабства. «За победу [под Плевеном] было заплачено мавзолеями и братскими могилами, которые можно встретить по всему Плевенскому краю. Здесь подвиг был обычным явлением. И именно отсюда начался путь, который привёл к свободе Болгарии. Поклон всем погибшим за болгарскую свободу», — сказал Румен Радев.

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