Решение США нарушить статус-кво на Святой Земле приведёт к росту ненависти и нескончаемому конфликту вокруг Иерусалима, предупредили главы христианских Церквей в Иерусалиме…

Патриархи и представители христианских Церквей в Иерусалиме, в числе которых первым оказался Иерусалимский Патриарх Феофил III, 6 декабря 2017 года направили в адрес президента США Дональда Трампа письмо, в котором попросили пересмотреть его решение о признании Иерусалима столицей Израиля, поскольку изменение международного статуса Святого града может привести к непредсказуемым и трагическим последствиям, сообщает Седмица.Ru.

Помимо Патриарха Феофила обращение подписали Патриарх Армянской Апостольской Церкви Нурхан Манукян, апостольский администратор Латинского патриархата Нурхан Манукян, францисканский кустод Святой Земли Франческо Паттон, представители Коптского патриархата архиепископ Анба Антониос, Сирийской Церкви архиепископ Свериос Малки Мурад, патриархата Эфиопии архиепископ Аба Эмбакоб, Мелкитского греко-католического патриархата епископ Жозеф-Жюль Зерей и многие другие.

Во имя мира в Святой Земле они просят президента США не изменять существующий статус Иерусалима.

«Господин президент, мы с беспокойством следим за проектами, касающимися возможности изменения со стороны США позиции относительно статуса Иерусалима. Мы уверены, что это приведёт к росту ненависти, конфликтов, насилия и страданий в Иерусалиме и в Святой Земле, что ещё больше отдалит нас от цели единства и ещё более углубит среди нас разрушительное разделение», — говорится в документе.

В связи с этим представители христианских Церквей подчеркнули, что Иерусалим должен быть «открыт для всех».

«Наш официальный совет и наша просьба состоят в том, чтобы Соединенные Штаты продолжали признавать нынешний международный статус Иерусалима. Любое внезапное изменение приведёт к непоправимому ущербу. Мы убеждены в том, что при активной поддержке наших друзей израильтяне и палестинцы могут работать в направлении переговоров о справедливом и прочном мире на благо всех, кто стремится к определению судьбы Священного града Иерусалима», — говорится в обращении.

«Скоро будет Рождество. Это праздник мира. Ангелы пели на небесах отсюда: „Слава в вышних Богу и на земле мир в человецех благоволение“. В это грядущее Рождество мы просим, чтобы Иерусалим не был лишен мира», — призывают представители христианских Церквей.

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