Президент Франции Эммануэль Макрон подверг резкой критике политику США на Святой Земле и прямо в лицо премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что перенос столицы Израиля в Иерусалим угрожает всему миру, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

Макрон встретился с Нетаньяху в Париже и попытался убедить его в бесперспективности попыток полного захвата Иерусалима.

«Я сказал Нетаньяху, что слова Трампа на тему Иерусалима являются угрозой миру и мы против этого», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

Он продолжил критиковать шаг Вашингтона и предложил Нетаньяху заморозить строительство еврейских поселений на спорных территориях, и тем самым продемонстрировать стремление к миру.

Однако, Нетаньяху был непреклонен и с обидой заявил, что попытки «отрицать тысячелетнюю связь еврейского народа с Иерусалимом абсурдны».

«Можете прочитать это в одной хорошей книге, которая называется Библия. Можете прочесть это в источниках после Библии. Вы услышите это в истории еврейских сообществ. Где ещё столица Израиля кроме как в Иерусалиме?» — возмутился израильский премьер.

«Чем раньше палестинцы смирятся с реальностью, тем скорее мы сможем двигаться к миру», — заключил он.

Кроме того, Нетаньяху резко ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который назвал Израиль государством-террористом. Глава кабмина Израиля заявил, что не будет выслушивать лекции от того, кто «бомбит курдские деревни, поддерживает Иран и террористов в Секторе Газа».

Всё это говорит о том, что евреи настроены крайне решительно и, получив поддержку США, они продолжат свою агрессивную политику на Святой Земле.

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