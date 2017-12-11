Эммануэль Макрон: Признание Иерусалима столицей Израиля является угрозой всему миру
Президент Франции подверг резкой критике недавнее заявление главы США Дональда Трампа…
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг резкой критике политику США на Святой Земле и прямо в лицо премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что перенос столицы Израиля в Иерусалим угрожает всему миру, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.
Макрон встретился с Нетаньяху в Париже и попытался убедить его в бесперспективности попыток полного захвата Иерусалима.
«Я сказал Нетаньяху, что слова Трампа на тему Иерусалима являются угрозой миру и мы против этого», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.
Он продолжил критиковать шаг Вашингтона и предложил Нетаньяху заморозить строительство еврейских поселений на спорных территориях, и тем самым продемонстрировать стремление к миру.
Однако, Нетаньяху был непреклонен и с обидой заявил, что попытки «отрицать тысячелетнюю связь еврейского народа с Иерусалимом абсурдны».
«Можете прочитать это в одной хорошей книге, которая называется Библия. Можете прочесть это в источниках после Библии. Вы услышите это в истории еврейских сообществ. Где ещё столица Израиля кроме как в Иерусалиме?» — возмутился израильский премьер.
«Чем раньше палестинцы смирятся с реальностью, тем скорее мы сможем двигаться к миру», — заключил он.
Кроме того, Нетаньяху резко ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который назвал Израиль государством-террористом. Глава кабмина Израиля заявил, что не будет выслушивать лекции от того, кто «бомбит курдские деревни, поддерживает Иран и террористов в Секторе Газа».
Всё это говорит о том, что евреи настроены крайне решительно и, получив поддержку США, они продолжат свою агрессивную политику на Святой Земле.