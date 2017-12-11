Предстоятель УПЦ напомнил, что верующим христианам следует искать помощи в скорбях только в Церкви, а не у всякого рода «целителей»…

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди предостерег верующих от обращения к так называемым «целителям», чародеям и гадалкам, поскольку это приносит только вред, а исцелить человека в действительности может только Бог. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Для того чтобы мы поняли, какой демон жуткий, мерзкий, какой он отвратительный, чтобы мы осознали к кому идём, когда грешим, Господь попускает злым духам прикоснуться к нам, — отметил Предстоятель. — Человеку не свойственно страдать — он хочет жить в мире и радости. Но ни мира, ни радости нет, когда демон приступает к человеку. Тогда люди ищут выхода из такого положения».

По слову архипастыря, Господь попускает человеку такие испытания, желая вернуть его на путь истинный, но не все это понимают.

«Желая избавиться от страданий, некоторые люди идут к чародеям, гадателям, чтобы с них „сняли порчу“, — обратил внимание владыкас. — И бывает так, что им будто бы помогают. Но на самом деле, тот, кто якобы „снимает порчу“, не отгоняет беса от человека. Происходит обманчивая демонская игра: один бес уходит, а на его место приходит другой, ещё хуже первого. Человек думает: „Вот, мне уже стало лучше“, но в другом месте ему станет ещё хуже».

Его Блаженство подчеркнул, что «избавиться от злых духов, мы можем только прибегая к Богу, только Божественной силой, другого пути нет».

«Человек должен со смирением и покаянием прийти к Богу и умолять Его: „Прости меня, Господи!“. Следует стараться исправить те свои греховные немощи, через которые Господь попустил испытания. И тогда Бог исцелит человека», — заключил митрополит Онуфрий.

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