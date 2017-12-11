Единственным реальным путём разрешения арабо-израильского конфликта может быть признание двух государств — Израиля и Палестины — со столицей в Иерусалиме, считают в ЕС…

Попытки евреев выдворить из Иерусалима арабов-мусульман не могут привести к мирному урегулированию арабо-израильского конфликта, а потому израильским властям следует согласиться на предложения представителей Евросоюза и других мировых лидеров на формулу «два народа — два государства» и признать Иерусалим столицей не только Израиля, но и Палестины. Об этом заявила верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, встречая в Брюсселе премьера Израиля, сообщает «Немецкая волна».

По её словам, Евросоюз намерен активизировать усилия по перезапуску мирного процесса на Ближнем Востоке. «Мы верим, что в интересах Израиля. найти устойчивое и всеобъемлющее решение израильско-палестинского конфликта, — подчеркнула Могерини. — Потому ЕС усилит свою работу над тем, чтоб перезапустить мирный процесс, даже если сейчас кажется, что настали трудные времена».

Представительница ЕС напомнила об официальной позиции Европы, указав, что, по мнению Брюсселя, единственным реальным путём разрешения конфликта может быть признание двух государств — Израиля и Палестины — со столицей в Иерусалиме.

«Самое худшее, что сейчас может произойти, это эскалация напряженности», — предостерегла Могерини. Новая волна насилия, по её словам, может захлестнуть весь ближневосточный регион, и «это стало бы подарком для экстремистов».

Однако, Нетаньяху отказался следовать призыву Могерини. Он заявил, что президент США Дональд Трамп, заявив о признании Иерусалима как столицы Израиля, просто констатировал факты.

«Мир основывается на признании реальности. Я думаю, тот факт, что Иерусалим является столицей Израиля, очевиден для вас всех», — подчеркнул израильский премьер. Нетаньяху выразил уверенность в том, что в скором времени «все или большинство европейских стран перенесут свои посольства в Иерусалим и признают Иерусалим столицей Израиля».

Решение США в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля ранее вызвало шквал насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с еврейскими силовиками погибло несколько человек, сотни были ранены.

Нынешний визит Нетаньяху в Брюссель стал первым визитом премьера Израиля в Европейский Союз за последние 22 года. И думается, что после такой встречи с Могерини Нетаньяху ещё не скоро вновь решится приехать в ЕС.

Русская линия