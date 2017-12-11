Русская линия
Сводка новостей от 11 декабря 2017

Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки из Сирии
Президент России лично посетил сирийскую авиабазу российских ВКС Хмеймим, где заявил, что участие российской армии в военных действиях подошло к концу…

Российский военный самолет на базе в СирииРоссия сворачивает своё участие в сирийской войне и полностью передаёт ситуацию на местах сирийской арабской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который неожиданно прилетел сегодня на сирийскую авиабазу российских ВКС Хмеймим.

На авиабазе главу Российского государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, сообщает официальный сайт Президента РФ.

Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в операции в Сирии, и приказал министру обороны и начальнику Генштаба приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — заявил глава государства.

При этом Путин заявил, что по исламистам в Сирии будет нанесён беспрецедентный удар, если они вновь поднимут голову. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели», — пообещал президент РФ.

Таким образом, российская армия, наконец-то, покидает этот неспокойный регион, который запросто мог превратиться для нашей страны во второй Афганистан. Как известно, войска СССР «поддерживали порядок» на афганской земле целых 10 лет, но в итоге всё равно не смогли сломить исламистов, которые буквально через два года свергли поддерживаемое Москвой правительство.

Нынешнее присутствие российских военных продолжается уже около двух лет. И вывод российских войск из этой мусульманской страны не может не радовать.

Русская линия

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Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки из Сирии
Президент России лично посетил сирийскую авиабазу российских ВКС Хмеймим, где заявил, что участие российской армии в военных действиях подошло к концу...

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