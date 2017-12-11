Эрдоган впервые за многие годы посетил Грецию, однако ни к чему хорошему это не привело…

Президент Турции Реджеп Эрдоган впервые за многие годы посетил Грецию, власти которой попытался склонить к пересмотру Лозанского мирного договора 1923 года в части принадлежности островов в Эгейском море (речь идёт об островах Лемнос, Самотраки, Лесбос, Хиос, Самос, Икария), поскольку турки продолжают считать часть из них своими.

На пресс-конференции, состоявшейся после встречи с Эрдоганом, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что обе страны могут начать новый этап отношений в 2018 году, однако пересматривать границы Афины не намерены, сообщает Agionoros.Ru.

Касаясь темы защиты прав религиозных меньшинств, премьер-министр Греции сказал: «Мы никогда не проводили православных богослужений в мечетях, в то время как вы проводили богослужения в храме Святой Софии».

Ципрас уточнил, что во время встречи с Эрдоганом они «пытались покончить с недоразумениями», добавив, что нарушения Турцией воздушного пространства в Эгейском море должны закончиться. Он также назвал Лозаннский договор 1923 года «краеугольным камнем» отношений Греции и Турции.

Однако, турецкий лидер с этим не согласился. Во время встречи с президентом Греции Прокописом Павлопулосом президент Турции заявил, что «следует найти справедливое и жизнеспособное решение на Кипре и сделать то же самое в Эгейском море».

Он подчеркнул, что в отношении Лозаннского договора существует много вопросов и после его заключения прошло 94 года. При этом Эрдоган заявил, что защита прав мусульман в Западной Фракии «является для Турции приоритетом».

В свою очередь, Павлопулос подчеркнул, что Лозанский договор «не подлежит обсуждению, не имеет каких-либо пробелов, не нуждается в пересмотре или обновлении». После этого ситуация стала предельно напряжённой.

На следующий день Эрдоган собирался посетить город Комотини в Западной Фракии — регион с большой долей мусульманского населения, и это вызвало серьёзное беспокойство греческих властей.

В связи с этим к турецкому президенту с посланием обратились архиереи Элладской Православной Церкви с призывом не провоцировать в Греции межрелигиозной розни, поскольку греческие власти заботятся обо всех своих гражданах одинаково.

Открытое письмо Эрдогану также направили митрополит Александрупольский Анфим и мэр города Эвангелос Ламбакис. Они напомнили президенту Турции, что «в то время как мусульманская община во Фракии возрастает, греческое присутствие в Константинополе практически сошло на нет».

Однако, это не остановило Эрдогана. Он намеренно сделал свой визит визитом раздора, поскольку в интересах Анкары максимально ослабить Грецию и таким образом решить пограничный спор в свою пользу. Напряжение между Анкарой и Афинами в последнее время возрастает с каждым днём, и принять Эрдогана у себя стало большой ошибкой Ципраса.

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