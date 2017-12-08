Мусульмане вышли на улицы и окружили мечеть Аль-Аксу на Храмовой горе в знак протеста против решения США о признании Святого града столицей Израиля…

После вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля еврейская армия вынуждена была отправить дополнительные батальоны, а также подразделения разведки и защиты территории для усиления Западного берега реки Иордан, сообщает газета «Коммерсант».

Согласно заявлению, дополнительные силы переведены в состояние готовности «в рамках повышения уровня ответа армии обороны Израиля в зависимости от возможного развития событий».

Тем временем, телеканал Sky News Arabia сообщил о начавшихся столкновениях между арабами и евреями на Западном берегу реки Иордан. В частности, на кадрах из Вифлеема видно, как группа из нескольких десятков палестинцев бросает в еврейских солдат камни, а те в ответ применяют гранаты со слезоточивым газом.

Аналогичные столкновения происходят в Рамалле, Тулькарме, Калькилье и центре Хеврона. По данным египетского новостного портала «Йоум7», в столкновениях уже пострадали 25 человек. Большинство раненных — арабы, которые получили ранения резиновыми пулями и отравились слезоточивым газом.

Протестующие жгут флаги Израиля и США и покрышки, выкрикивают антиамериканские лозунги и забрасывают солдат камнями. Однако серьёзных инцидентов, зафиксировано пока не было.

Несколько сотен арабов проводят акцию протеста у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима. Акции протеста проходят также во всех населённых пунктах Западного берега реки Иордан. Отмечается, что еврейские военные подавили акцию протеста у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Кроме того, столкновения с израильскими военными произошли на границе Израиля и сектора Газа. Были ранены несколько палестинцев. Один из них доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

В настоящее время мусульмане Иерусалима собираются у мечети Аль-Акса на Храмовой горе на дневную молитву, после которой палестинские радикалы обещали провести «день гнева» в связи с признанием США этого города столицей Израиля, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщается, по улицам А-Гай и Бейт а-Бад мусульмане идут на Храмовую гору, маршрут контролируется группами вооруженных солдат. К мечети пускают только мусульман.

Тем временем, в мусульманских странах, соседствующих с Израилем, уже звучат призывы к началу массовых акций неповиновения в Иерусалиме и вооружённого противостояния планам США и Израиля. «Исламский мир нуждается в новой интифаде, которую поддерживают все страны, выступающие за свободу и права человека», — говорится в итоговом заявлении участников конференции, которая проходила в столице Ирана с 5 по 7 декабря.

В палестинском движении ХАМАС назвали решение Вашингтона «объявлением войны» и призвали возобновить движение за освобождение Палестины.

Русская линия