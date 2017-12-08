Официально тема македонского раскола на этих встречах не звучала, однако не исключено, что обсуждение этой проблемы всё же состоялось…

Сербская Православная Церковь пока никак не отреагировала на вмешательство Болгарской Православной Церкви в церковную жизнь в Македонии и не стала выступать с резкими протестами в связи с намерением Болгарского Патриархата включить в свой состав отколовшуюся от Сербской Церкви Македонскую церковь.

В связи с этим эксперты внимательно следили за тем, как в Москву съезжаются Предстоятели Поместных Православных Церквей, которые могли обсудить между собой сложившуюся ситуацию. Но официально тема македонского раскола во время торжеств ни разу не прозвучала, хотя Святейший Патриарх Кирилл принял у себя как Патриарха Сербского Иринея, так и делегацию Болгарской Православной Церкви.

Бросалось в глаза только то, что на фоне принятых решений по Македонии Болгарский Патриарх Неофит решил не ехать в Москву, хотя ранее посещал Россию неоднократно. В то же время Сербский Патриарх Ириней прибыл в Россию лично.

При этом в зарубежных СМИ вскоре появилась информация о том, что Предстоятель Болгарской Православной Церкви в ближайшее время планирует посетить Турцию, где намерен вместе с Патриархом Константинопольским Варфоломеем освятить восстановленный болгарский храм.

Последний, кстати, не только не приехал в Москву, но не посчитал нужным отправить на торжества Русской Православной Церкви даже отдельной делегации.

Таким образом, можно с печалью констатировать, что ситуация вокруг македонского раскола приобретает всё более напряжённый характер. И если Константинополь решится поддержать Болгарский Патриархат в его притязаниях на Македонию, единству мирового Православия может быть нанесена ещё одна незаживающая рана.

Русская линия