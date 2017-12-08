Русская линия
Сводка новостей от 8 декабря 2017

Патриарх Кирилл встретился с Сербским Патриархом Иринеем и делегацией Болгарской Православной Церкви
Официально тема македонского раскола на этих встречах не звучала, однако не исключено, что обсуждение этой проблемы всё же состоялось…

Патриарх Кирилл встретился с Патриархом Сербским ИринеемСербская Православная Церковь пока никак не отреагировала на вмешательство Болгарской Православной Церкви в церковную жизнь в Македонии и не стала выступать с резкими протестами в связи с намерением Болгарского Патриархата включить в свой состав отколовшуюся от Сербской Церкви Македонскую церковь.

В связи с этим эксперты внимательно следили за тем, как в Москву съезжаются Предстоятели Поместных Православных Церквей, которые могли обсудить между собой сложившуюся ситуацию. Но официально тема македонского раскола во время торжеств ни разу не прозвучала, хотя Святейший Патриарх Кирилл принял у себя как Патриарха Сербского Иринея, так и делегацию Болгарской Православной Церкви.

Бросалось в глаза только то, что на фоне принятых решений по Македонии Болгарский Патриарх Неофит решил не ехать в Москву, хотя ранее посещал Россию неоднократно. В то же время Сербский Патриарх Ириней прибыл в Россию лично.

При этом в зарубежных СМИ вскоре появилась информация о том, что Предстоятель Болгарской Православной Церкви в ближайшее время планирует посетить Турцию, где намерен вместе с Патриархом Константинопольским Варфоломеем освятить восстановленный болгарский храм.

Последний, кстати, не только не приехал в Москву, но не посчитал нужным отправить на торжества Русской Православной Церкви даже отдельной делегации.

Таким образом, можно с печалью констатировать, что ситуация вокруг македонского раскола приобретает всё более напряжённый характер. И если Константинополь решится поддержать Болгарский Патриархат в его притязаниях на Македонию, единству мирового Православия может быть нанесена ещё одна незаживающая рана.

Русская линия

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Патриарх Кирилл встретился с Сербским Патриархом Иринеем и делегацией Болгарской Православной Церкви
Официально тема македонского раскола на этих встречах не звучала, однако не исключено, что обсуждение этой проблемы всё же состоялось...

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