Губернатор Белгородской области Евгений Савченко принял предложение вступить в монархическую организацию «Двуглавый орёл» и стал почётным председателем Белгородского регионального отделения общества.

Соответствующие документы главе региона на этой неделе вручили представители движения, сообщает официальный сайт Правительстве Белгородской области.

Главная задача общества «Двуглавый орёл» — развитие русского исторического просвещения, реабилитация идеи монархии и империи в глазах населения и продвижение идей устойчивого государственного строительства, отмечает телеканал «Царьград».

Общероссийская общественная организация «Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» создана в 2016 году. Она зарегистрирована в 40 регионах России, в том числе и в Белгороде.

В настоящее время в Общество входят политики, учёные, журналисты, общественные деятели, в том числе депутаты Госдумы и сенаторы. Председателем Общества является Константин Малофеев, который совсем недавно обозначил приоритетными задачами движения — вынос трупа Ленина из мавзолея и возвращение исторических названий улицам и площадям российских городов.

Заместителями Константина Малофеева являются генерал-лейтенант Леонид Решётников и князь Александр Трубецкой. Председателем экспертной комиссии — доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Исполнительным директором Совета Общества генерал-лейтенант Леонид Решётников.

Русская линия