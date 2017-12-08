Социал-демократическая партия Германии, ранее входившая в правящую коалицию с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и заявившая, что после очередных выборов в бундестаг она переходит в оппозицию, не смогла этого сделать и согласилась на переговоры с христианскими демократами по вопросу создания коалиции.

После того, как Меркель провалила переговоры с другими немецкими партиями, она ожидаемо обратилась к социалистам и сумела уговорить своих бывших союзников не бросать её в беде. При этом действовала Меркель через президента Германии Вальтера Штайнмайера, который ранее сам возглавлял СДПГ.

В результате претендовавший на канцлерское кресло лидер социалистов Мартин Шульц, скрепя сердцем, согласился рассмотреть такой вариант, и съезд СДПГ одобрил предварительные переговоры с ХДС о создании коалиции, сообщает «Немецкая волна».

Впрочем, лёгкими эти переговоры для Меркель не будут. СДПГ будет вести консультации с партией канцлерин без установки на конкретный результат. В случае их успеха решение о проведении коалиционных переговоров будет принято на внеочередном съезде партии в январе.

Решение о начале переговоров в Меркель далось участникам съезда СДПГ непросто. Большинство делегатов вечером в четверг, 7 декабря, проголосовали за переговоры, которые могут привести к формированию «большой коалиции» или правительства меньшинства во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или же — к новым выборам.

Кроме того, съезд переизбрал Мартина Шульца на посту председателя партии. За его кандидатуру проголосовали 81,94% делегатов форума.

Попытка молодежного крыла СДПГ исключить возможность формирования «большой коалиции» не встретила достаточной поддержки. Лидер партии Мартин Шульц высказался за переговоры с блоком ХДС/ХСС, но заявил, что социалисты будут настаивать на максимальных уступках со стороны партии Меркель по целому ряду ключевых пунктов своей программы.

Первые переговоры на уровне руководства блока ХДС/ХСС и СДПГ должны состояться уже на будущей неделе.

Русская линия