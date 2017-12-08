Эксперт по международному праву, юрист Александр Мезяев, который по желанию сербского генерала Младича должен был участвовать в его защите, но МТБЮ ему в этом отказал, заявил, что после вынесенного приговора сербский генерал может прожить совсем недолго, поскольку истинной целью Гааги является не суд над реальными военными преступниками, а расправа над побеждёнными сербами, сообщает Српска.Ru.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал приговорил бывшего командира Армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.

«Обвинение против генерала Младича в геноциде состояло из двух частей: геноцид на всей территории Боснии и геноцид в Сребренице, — пояснил в интервью EADaily Александр Мезяев. — По первому пункту генерал оправдан. Не потому, что трибунал добрый, а потому что такая установка (все судебные и апелляционные палаты МТБЮ за все 20 лет работы МТБЮ ни разу не признали геноцид на всей территории Боснии). Что касается признания геноцида, якобы совершенного в Сребренице — то это лишь подтверждение старой установки называть события в Сребренице геноцидом. Здесь также нет ничего нового. На Младича „валили“ геноцид с самых первых дней существования МТБЮ, поэтому иного исхода этого дела ожидать не приходилось. Для сербов этот приговор означает, что им отказано в праве на существование: МТБЮ осудил всех, кто во время войны пытался сохранить сербов в Боснии, Хорватии, Косово..»

В связи с этим эксперт предложил, что жить генералу Младичу осталось совсем недолго. «Ситуация со здоровьем генерала очень тяжёлая. Несколько месяцев назад ему отказали в лечении в России. Несколько дней назад к нему не допустили российских врачей, которые могли приехать к нему в гаагскую тюрьму. Причина проста — трибунал желает смерти генерала», — заявил эксперт.

По его словам, в Гааге «работают люди без совести, это мне довелось наблюдать лично во время моей работы в этом учреждении». «Генерал не считает этот суд легитимным, и это абсолютно правильная позиция. Я также считаю МТБЮ не судом, а политическим органом с юридическими декорациями. Они не принимают решения на основе норм права — они делают так, как им хочется. Осуждают невиновных и даже не очень заботятся о том, чтобы их решения хотя бы внешне выглядели благопристойными. Они не боятся выносить неправосудные приговоры. Так, для того, чтобы им иметь возможность осуждать любого, кого им надо, трибунал придумал теорию „совместных преступных действий“, которой нет в статуте и правилах процедуры. Они просто придумали эту теорию. Так вот, достаточно объявить, что лицо несет ответственность по так называемой третьей категории этих „совместных преступных действий“ — и человека можно осудить не только за преступление, которое он не совершил лично, но даже за преступления, о которых он ничего не знал!», — заключил юрист.

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