Глава Католической церкви папа Римский Франциск неожиданно высказался за изменение молитвы «Отче наш», поскольку, по его мнению, в нынешнем варианте молитвы, которым христиане молятся уже почти 2 тысячи лет, присутствует двусмысленность. Об этом сообщает Daily Mail, передаёт РИА Новости.

По мнению главы Ватикана, читая её в переводе на английский и ряд других языков, можно подумать, что «Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

«Это нехороший перевод, потому что делает намёк на то, что Бог провоцирует на искушение», — заявил папа Римский.

Он напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит «не позволь нам поддаться искушению». При такой формулировке, заметил папа, вся вина в искушении лежит на человеке.

Что ж, аргументация главы Католической церкви вполне понятна, однако, не стоит забывать, что нынешний вариант «Отце наш» освящён молитвой миллионов христиан на протяжении сотен лет, и менять что-то в его тексте только из-за того, что кому-то показалось в нём что-то двусмысленным, по меньшей мере, безответственно.

Сегодня всем уже очень хорошо известно, к чему привёл европейских протестантов их реформаторский зуд — отказавшись от христианских традиций и Священного Предания, значительная часть протестантов дошла до полного оправдания греха и фактически начала переписывать Священное Писание.

Так стоит ли папе Римскому идти по этому пути? Ведь далеко необязательная правка древнего текста «Отце наш» может спровоцировать смущение среди верующих и уж точно ввести их в искушение. А как гласит Писание: «горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мaтф.18:7).

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