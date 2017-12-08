Заместитель председателя Общества «Двуглавый Орёл» Леонид Решетников дал жёсткий ответ Орловскому обкому КПРФ, который 7 декабря выступил с требованием запретить дореволюционные названия улиц в Орле. Идейные сторонники большевиков призвали граждан бороться с табличками-указателями орловских улиц, на которых два названия — историческое и советское, сообщает официальный сайт Общества.

В своём заявлении Леонид Решетников напомнил, что возвращение исторических названий в Орле — это инициатива Общества «Двуглавый Орёл», и заявил, что представители этого движения сделают всё возможное, чтобы с карты города исчезли имена революционеров и террористов, виновных в гибели тысяч ни в чём неповинных русских людей.

«Мы предлагаем вернуть исторические названия. И хотим этого добиться путём хотя бы ознакомления граждан с тем, как назывались эти улицы за всю историю города. А КПРФ пытается заставить нас жить только в советском периоде», — отметил генерал.

Он обратил внимание руководства КПРФ, что сейчас не 1937 год, и никто не заставит россиян считать, что русская история началась якобы только с октября 1917 года, как это было при большевиках.

«Орёл — город древний, создан Иваном Грозным. Мы призываем отменить названия улиц, связанных с именами террористов-революционеров, которые принесли, как неоднократно подчёркивал наш президент, только преступления и национальную трагедию государству», — заявил Леонид Решетников.

По его словам, все трезвомыслящие люди в России уже понимают, что революция — это национальная катастрофа, которая отбросила нашу страну далеко назад, и поэтому нельзя прославлять тех, кто устроил эту трагедию. На этот факт неоднократно обращал внимание и Владимир Путин.

«А коммунисты выступают в защиту имён тех людей, которые эту национальную эту катастрофу устроили, прикрываясь борьбой против фашизма. Это такая коммунистическая матрица постоянного вранья и передёргивания фактов», — заявил бывший глава информационно-аналитического управления Службы внешней разведки, подчеркнув, что представители и активисты общества «Двуглавый Орёл» приложат все силы на «борьбу с этими исказителями истории».

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