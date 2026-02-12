Член Координационного совета международного правозащитного Альянса «Церковь против ксенофобии и дискриминации», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви и архиерей Православной Церкви Молдовы архиепископ Бельцкий Маркелл выступил в поддержку верующих села Деренеу и архиепископа Унгенского Петра, которые пытаются отстоять Успенский храм села от захвата его представителями «Бессарабской митрополии», сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

«Братья, православные из Деренеу, держитесь! Запомните, у вас в селе сейчас решается судьба Православной Церкви Молдовы. От вас зависит наш завтрашний день. Держитесь!, — призвал владыка.

Мы молитвенно с вами. Мы молимся за вас. Господи, утверди и укрепи этих людей! В их руках судьба, спасательный круг завтрашнего дня.

И это не начало — это продолжение, в Деренеу. То же самое произошло в Реуценах недалеко от Бельц, в Гринауцах. Обратите внимание, кто является зачинщиком всего этого: пришедшие в село чужаки. Потому что священник, назначенный в село, он является временно проживающим в этом селе и служащий в этой церкви. А он не является выходцем этого села, и если в Гринауцах и в Реуценах были наши молдаване, продавшиеся за 30 сребреников, то в Деренеу — это вообще верх цинизма. Это вообще, гражданин другого государства, румынского происхождения, приходит и издевается в нашем молдавском селе.

А теперь представьте себе обратное — гражданин Молдовы приезжает в румынское государство, в румынское село и будет вести себя таким же образом как этот вот несчастный в Деренеу. Что с ним станет?".

По словам архиепископа Маркелла, Румынский Патриархат и его сторонники в Молдове целенаправленно раскалывают Православную Церковь Молдовы. «Румынская Православная Церковь раскалывает нашу Православную Церковь Молдовы. Если вы думаете расширить свое влияние путем раскола, то Господь вам судья. Они берут на себя очень большой грех. И потому я призываю всех православных Молдовы молиться — и за страну, и за Церковь. И не поддаваться ни на какие провокации», — заявил владыка Маркелл.

«Помните — нас бьют, а мы крепчаем! Сколько было нападок на Православную Церковь Молдовы. Сколько раз ее предавали даже самые главные силы. Помните, 40-ой год, они ушли отсюда, оставили всех верующих на произвол, один на один со своими проблемами, с тем, чтобы в 41-ом году приехать обратно вместе с немецкими штыками. А в 44-ом году снова бросили всё, забрали все свои манатки и никакой заботы. Вот, это их лицо, лицо человека-изверга, который ни Бога не боится, ни людей не уважает. Вот с таким «врагом», может в кавычки нужно взять это слово «враг», мы сегодня сталкиваемся, — продолжил архипастырь.

Помните, сейчас в Деренеу, если хотите, полагается основание нашего государства на завтрашний день, нашей Церкви. Наше спасение, братья и сестры, только в Боге. Молитесь и просите, старайтесь исправлять свою христианскую жизнь. И Господь повернётся лицом к нам, потому что страдания народа уже, как говорится, дошло до кипения. Я очень боюсь, что, не дай Господь, пойдут волнения народные, и тогда мы уже вообще упустим ситуацию из-под контроля".

Иерарх также подчеркнул, что Православную Церковь Молдовы ведут по украинскому сценарию, который, если его не остановить, выльется в тяжелые последствия для всей страны и ее граждан.

Русская линия