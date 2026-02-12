11 февраля 2026 года Священный Синод Константинопольского Патриархата принял решение прославить в лике святых духовного отца святого Паисия Святогорца — афонского старца Тихона (Голенкова), сообщает портал «OrthodoxTimes».

Отец Тихон (в миру Тимофей Голенков) родился в 1884 году в деревне Новой Михайловке в России в набожной семье и с юных лет хотел посвятить свою жизнь Богу. Несмотря на беспокойство родителей, он совершил паломничества в более чем 200 монастырей по всей России, затем на Синай и в Святую Землю и, наконец, поселился на Афоне, где вел аскетический образ жизни в Карулии и других скитах, предаваясь суровым духовным подвигам.

Его смирение и упорство в аскетических трудах снискали ему великую Божию милость, благодаря чему многие страждущие обращались к нему за советом и утешением. В конце концов, он был рукоположен в священники, чтобы отпускать грехи через Таинство Исповеди, но при этом продолжал жить в страхе Божием, смирении и непрестанной молитве.

Особое значение имеет тот факт, что он был духовным наставником преподобного Паисия Святогорца. Сам отец Паисий с благоговением отзывался о своем старце, признавая, какое огромное влияние тот оказал на формирование его духовного пути. Их отношения — живой пример послушания, любви и подлинного духовного наставничества.

В 1968 году старец Тихон предсказал свою смерть и в последние дни жизни провёл в уединении, в полном одиночестве, посвятив себя молитве и пребывая в единении с Богом.

Вопрос о прославлении отца Тихона не раз поднимался не только в Греции и на Фанаре, но и в России, где в его память в 2016 году трудами подвизавшегося на Афоне иеромонаха Серафима (Захарова) была издана книга «Афонский старец Тихон (Голенков)», переиздание которой вышло и в 2019 году.

Многие на Святой Горе Афон и по всему миру ожидали и чаяли прославления отца Тихона в лике святых, и с радостью восприняли решение Синода Константинопольского Патриархата.

