Фильм «Остров» вновь выходит на широкие экраны кинотеатров России
Знаменитая картина режиссёра Павла Лунгина прошла испытание временем и спустя 20 лет после первой премьеры вновь будет показана российским зрителям…
В России в повторный прокат выходит полюбившийся многим православным христианам фильм режиссёра Павла Лунгина — «Остров». Уникальное российское кино, где духовная жизнь переплетается с обыденной жизнью, а глубокий символизм — со светлым юмором. Сегодня картина, помогающая обрести силы и надежду вопреки любым обстоятельствам, вновь приглашает зрителей к размышлениям о смысле жизни и внутреннему диалогу, сообщает портал ArtMoskovia.Ru.
В этом году «Остров» отмечает 20-летний юбилей и возвращается на большие экраны. Дистрибьютором выступит кинопрокатная компания К24. Производство — «Студия Павла Лунгина» по заказу телеканала «Россия».
Премьера фильма состоялась в 2006 году на открытии 17-го кинофестиваля «Кинотавр». «Остров» — первая в истории российская картина, ставшая фильмом закрытия 63-го Венецианского фестиваля. В 2007 году «Остров» получил шесть премий «Золотой орел» и шесть премий «Ника», в том числе в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая операторская работа» и других.
Главную роль отца Анатолия в картине сыграл великолепный актёр и музыкант Пётр Мамонов, который гениально раскрыл трансформацию героя на пути покаяния. Персонаж Мамонова получился крайне убедительным не только благодаря профессионализму и органике актера, но и благодаря некоторым совпадающим фактам из его биографии: Петр в юности подрабатывал кочегаром в котельной, а в более зрелом возрасте сознательно обратился к православною веру.
«Мамонова я „увидел“ сразу. С Петей знаком много лет, видел все его театральные моноспектакли, знаю, какой путь он прошёл. Понимаете, в нём всегда была юродивость. Мамонов не столько отца Анатолия играл, сколько себя. Когда мы снимали молитву, это был крайне интимный момент. Это не игра была — Петр молился так, как молится ежедневно. Ничего подобного в кинематографе мне видеть до сих пор не приходилось», — отмечал в своё время режиссёр Павел Лунгин. (Московский комсомолец, 2006).
Ещё один прекрасный русский актёр — Виктор Сухоруков — исполнил роль отца Филарета — по-детски наивного и светлого настоятеля монастыря:
«Для меня центральной была сцена в котельной, где главный герой фильма, отец Анатолий, испытывает моего персонажа огнем и дымом. Он словно заставляет отца Филарета выйти из забытья. Для меня драма отца Филарета в его глубоком заблуждении: ему кажется, что он уже договорился с Богом и забронировал себе место в раю. На самом-то деле оказывается, что вера наша не только в чтении Евангелия. Не только в бдениях и в постах. Есть нечто иное». (Российская газета, 2006).
Яркая, глубокая и почти комичная роль «карьериста от церкви» досталась актёру Дмитрию Дюжеву: «Павел Лунгин этой картиной хотел задать вопросы о вере, о чуде — о том, как вы это понимаете, во что вы верите и в чем вы видите настоящее чудо? И не только для зрителей, но и для актеров, прежде всего, этот фильм стал духовным путешествием, духовным опытом. И мы в этом путешествии были искренни. Может быть, поэтому и случилось чудо с самим фильмом, что без всякой надежды на популярность, без всякой надежды найти понимание вдруг после премьеры пошел такой резонанс, все стали об этом говорить». (Православие.Ru, 2006).
