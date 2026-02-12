Глава Иерусалимского Патриархата был приглашён на торжества в честь Дня дипломатического работника…

10 февраля 2026 года в резиденции Чрезвычайного и Полномочного посла России в государстве Израиль Анатолия Викторова в Герцлии состоялся торжественный прием, посвященный Дню дипломатического работника, сообщает официальный сайт Русской Духовной Миссии.

Среди почетных гостей приема были Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил и Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх.

По приглашению российского посла торжественный вечер посетили: начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев); начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский); послы Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Анголы и Эфиопии; представители израильских политических и деловых кругов и местной общественности и другие официальные лица.

Посол России в Израиле А. Викторов поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что из поколения в поколение российских дипломатов отличали верность долгу, профессионализм, умение отстаивать позиции своей страны на благо ее народа в самых сложных условиях.

А. Викторов подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала Святую Землю как объект военно-политических или корыстных устремлений, а многочисленные соотечественники вкладывали свои силы, таланты и средства в обустройство десятков храмов, монастырей, подворий, гостиниц, широкой сети школ и больниц.

