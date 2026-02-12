В Черногории продолжается общественная дискуссия о статусе воскресенья как обязательного праздничного дня. По этому поводу выступила Черногорско-Приморская митрополия Сербской Православной Церкви, призвав власти найти законное решение, которое позволило бы сохранить воскресенье днём отдыха для большинства работников, сообщает Gorthodox.com.

Поводом для дискуссии стало решение Конституционного суда Черногории, который 28 января отменил запрет на работу магазинов по воскресеньям. Эта норма действовала с 2019 года и предусматривала обязательный еженедельный отдых для работников торговли. Как сообщают местные СМИ, после отмены запрета вопрос о дальнейшей судьбе «нерабочего воскресенья» вновь стал предметом общественной и политической дискуссии. В частности, группа депутатов запросила внеочередную сессию парламента, а министр экономического развития страны призвал магазины не спешить с открытием в воскресенье, пока не будет достигнуто политическое согласие по этому вопросу.

В заявлении, опубликованном на сайте Черногорской митрополии, подчеркивается, что для христиан воскресенье имеет особое религиозное значение как день Воскресения Христова и участия в богослужении. По мнению духовенства, сохранение единого выходного дня способствует не только защите прав верующих, но и укреплению семьи и общественной солидарности.

Церковь напомнила, что во многих странах Европы действуют ограничения на торговлю по воскресеньям. В частности, в Германии и Австрии магазины, как правило, закрыты в этот день, а в Польше с 2018 года постепенно введён почти полный запрет на воскресную торговлю (с рядом исключений).

В обращении также отмечается необходимость учитывать баланс между правом на труд, свободой предпринимательства и защитой семьи, закрепленным в Конституции страны. Представители Черногорской митрополии призвали власти тщательно взвесить все аргументы и выработать решение, которое обеспечит соблюдение трудовых прав и сохранит воскресенье как день отдыха для большинства граждан.

С прискорбием следует признать, что в России подобная дискуссия в принципе немыслима, ведь российские магазины могут работать в любой день недели и даже круглосуточно. На этом фоне вряд ли можно говорить о том, что Россия хоть когда-то станет примером для христианских государств Европы. Мы до сих пор не может изжить из себя губительное наследие советского безбожного периода. Что уж говорить о дискуссии по поводу соблюдения Заповеди Божией «не работать в день Господний»?

