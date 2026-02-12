Василий Михайлович Долгоруков-Крымский родился 1 июля 1722 г. в семье князя Михаила Владимировича Долгорукова. Службу начал в 1735 г. капралом в кавалерии. Вследствие опалы, которой подверглись представители рода Долгоруковых при Императрице Анне Иоанновне, было запрещено производить его в офицеры. Однако за храбрость, проявленную при штурме Перекопа (1736) во время Русско-турецкой войны 1735−1739 гг. главнокомандующий генерал-фельдмаршал Х.А.Миних произвел князя в прапорщики. В 1741—1743 гг. Долгоруков принял участие в Русско-шведской войне. В 1745—1746 гг. князь служил адъютантом у своего дяди генерал-фельдмаршала В.В.Долгорукова, затем командовал Тобольским пехотным полком. В Семилетней войне Долгоруков отличился в сражении под Кюстрином и в Цорндорфском сражении, но из-за ранения был вынужден на время оставить армию. В сентябре 1761 г. он участвовал в штурме Кольберга.

В день своей коронации Императрица Екатерина II пожаловала Долгорукова в генерал-аншефы. С начала Русско-турецкой войны 1768−1774 гг. командовал войсками, охранявшими границы с Крымом. В 1771 г. князь был назначен главнокомандующим армией, направленной для занятия Крыма. Сосредоточив армию на реке Маячка, 14 июня 1771 г. он овладел Перекопской укрепленной линией, которую обороняло 50 тыс. татар и 7 тыс. турок, а 29 июня в сражении при Кафе разгромил турецко-татарскую армию, чем принудил к сдаче города Арабат, Керчь, Еникале, Балаклаву, и занял Крым. В течение двух недель весь полуостров оказался во власти России. Орден св. Георгия 1-й степени и 60 тыс. руб. были наградой победителю. Успехи Долгорукова способствовали возведению на крымский ханский престол сторонника России Саиб-Гирея, с которым Долгоруков от имени Российской Империи заключил союз. За блестящее выполнение возложенного на него задания Долгоруков получил к своей фамилии почетный титул Крымский. С 1780 г. князь служил главнокомандующим в Москве. По свидетельству современников, Долгоруков-Крымский заслужил «общую любовь своею добротою, доступностью, бескорыстием». Скончался Долгоруков-Крымский в 1782 году. Похоронен в подмосковном селе Полуектово.

В этот день, 30 января 1829 года, от рук фанатиков-мусульман погиб известный русский писатель и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Он родился 4 января 1795 (по др. данным 1794) года, в Москве в семье гвардейского офицера. Получил образование в Московском университете на философском факультете, окончив сразу два отделения — словесное и юридическое. В 1812 г. Грибоедов поступил добровольцем в армию, однако поучаствовать в боях молодому человеку не довелось — кавалерийские части, в которых он состоял, находились в резерве.

В 1816 г., выйдя в отставку, Грибоедов поселился в Петербурге, где вскоре был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Вскоре он познакомился с А.С.Пушкиным, Н.И.Гречем, стал близок к группе т.н. «архаистов», состоявших в «Беседе любителей русского слова», возглавлявшейся адмиралом А.С.Шишковым. В 1818 г. Грибоедов назначен секретарем русской миссии в Персии. Назначение это было по существу ссылкой, поводом для которой послужило участие Грибоедова секундантом в одной из дуэлей. В 1822 г. писатель и дипломат был назначен в штат главноуправляющего Грузией, героя Отечественной войны 1812 г. и покорителя Кавказа генерала А.П.Ермолова. Служа по дипломатической части на Кавказе (Тифлис), Грибоедов начал работу над самым известным своим произведением «Горе от ума».

В 1826 г. Грибоедов находился под следствием по делу декабристов. Однако никаких обвинений против него выдвинуто не было. Более того, следствие выяснило, что задолго до декабристского мятежа Грибоедов порвал с масонской ложей, отказавшись с ней сотрудничать. После возвращения в сентябре 1826 г. на Кавказ Грибоедов выступает уже как государственный деятель и выдающийся дипломат, ведающий сношениями с Турцией и Персией. В 1828 г. русский дипломат был отправлен с миссией в Персию, где вскоре стал жертвой заговора, во главе которого стояли Фет-Али шах и его сановники, подкупленные Англией, боявшейся усиления влияния России в Персии после Русско-персидской войны 1826−28 гг. Во время истребления русского посольства в Тегеране А.С.Грибоедов был убит толпой персидских фанатиков. Тело его было перевезено в Тифлис и похоронено на горе св. Давида.

