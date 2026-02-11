Молдавская полиция пытается силой отобрать у верующих Православной Церкви Молдовы храм в селе Деренеу и передать его «Бессарабской митрополии»…

Архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр оказался заблокирован в Успенском храме села Деренеу Каларашского района, где произошли столкновения между полицией и прихожанами, которые выступили против планов властей передать церковь в пользование «Бессарабской митрополии» Румынского Патриархата, сообщает ТАСС.

«Дорогие верующие, просим вас молиться за архиепископа Петра, который в настоящий момент заперт в церкви. Снаружи — полиция и карабинеры», — с таким обращением выступила епархия в одной из соцсетей. По словам очевидцев, вокруг храма остаются ещё десятки прихожан.

Сотрудники молдавской полиции, вопреки позиции верующих, уже две недели пытаются передать церковь «Бессарабской митрополии». Чтобы не допустить этого, в здании храма вместе с семьей изначально забаррикадировался его настоятель. Его поддержала часть жителей села, которые всё это время находились снаружи.

В результате в село прибыл правящий архиерей архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр, однако полицейские отказались впустить владыку в храм, даже несмотря на его коленопрекланённые просьбы.

По данным полиции, сегодня группа священнослужителей и прихожан Православной Церкви Молдовы численностью около 150 человек, включая архиепископа Петра, смогла прорвать кордон полиции и вошла в свой храм.

В результате для разгона верующих был задействован спецназ МВД — как минимум, семь человек, включая адвоката Кишинёвской митрополии и мэра села, были задержаны. Сам владыка Пётр до сих пор находится в храме.

Причина столь ожесточённого противостояния проста. В случае, если защита Успенского храма в селе Деренеу падёт, режим Санду, который в своей антицерковной политике в точности повторяет методы богоборца Зеленского, начнёт устраивать провокации и вокруг других храмов Православной Церкви Молдовы. А потому молдавские верующие и духовенство настроены крайне решительно и намерены до конца отстаивать свою святыню.

Русская линия