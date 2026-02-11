В этот день, 29 января 1676 года, отошел ко Господу второй Царь династии Романовых Алексей Михайлович, родившийся 19 марта 1629 г.

12 июля 1645 г., когда ему было всего 16 лет, умер его отец — Царь Михаил Федорович, и он вступил на престол. Через месяц после смерти отца умерла мать, урожд. княжна Евдокия Лукьяновна Стрешнева. Коронован 28 сентября 1646 г. Был женат дважды: на княжне Марии Ильиничне Милославской и на Наталье Кирилловне Нарышкиной. Дети от первого брака: Дмитрий, Евдокия, Марфа, Анна, Софья, Екатерина, Мария, Федор (царствовал в 1676—1682), Феодосия, Симеон, Иван (царствовал в 1682—1696), Евдокия; от второго брака — Петр (царствовал в 1682—1725), Наталья, Феодора.

Его царствование памятно многими значительными событиями. Была произведена кодификация законодательства (знаменитое Соборное уложение 1649 г.). В 1654 г. произошло воссоединение с государством Российским Украины, после чего Россия вынуждена была вести длительную войну с Польшей, завершившуюся возвращением Киева, Смоленска, Витебска, Минска, Гродно, Вильно и других русских городов. В 1656−58 гг. Россия воевала со Швецией. По инициативе Государя и Патриарха Никона была проведено исправление церковных книг, спровоцировавшее церковный раскол. Противоречия между Царем и Патриархом привели к жесткому противостоянию двух ветвей власти и низложению Патриарха Никона.

Алексей Михайлович получил прозвище Тишайшего, хотя за все время его царствования не было ни одного года спокойного от смут и войн. Помимо войн государство терзали Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г., крестьянская война под предводительством Степана Разина 1670−71 гг., восстания в Новгороде и Пскове.

Сегодня мы также вспоминаем другого русского Государя — Иоанна V Алексеевича, скончавшегося в 1696 года. Он родился 27 августа 1666 года. В мае 1682 г. в результате стрелецкого бунта был провозглашен Царем вместе со сводным братом Петром Алексеевичем при регентстве царевны Софьи Алексеевны. 25 июня 1682 г. — единственный случай в нашей истории, когда на царство были венчаны два Царя Иоанн V и Петр I Алексеевичи. До смерти Иоанн считался равноправным Царем и даже первым по чести, а все документы подписывались обоими Царями вместе, хотя Иоанн в делах управления не участвовал, но пребывал «в непрестанной молитве и твердом посте».

Был женат на Прасковьи Федоровне Салтыковой, от брака с которой имел дочерей Анну (Императрица в 1730—1740), Екатерину, внук которой вступил на Российский Престол в 1740 г. под именем Иоанна VI Антоновича, и Прасковью, не оставившую потомства.

29 января 1837 г. Россия потеряла великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, он умер от раны, полученной на дуэли с Дантесом. «Пушкин наше все!» — сказал Аполлон Григорьев, а Федор Тютчев пророчески написал: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет».

Известно, что Господь даровал Пушкину христианскую кончину — перед смертью он причастился Святых Христовых тайн. Поэт очень переживал, что нарушил царский запрет на дуэли, и просил прощения у Императора Николая I. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — говорил он друзьям. Государь в записке, переданной В.А.Жуковским Пушкину, написал: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Пушкин сказал Жуковскому: «Скажи Государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в сыне, что я желаю ему счастия в его России». Царь, как и обещал, взял на себя заботу о семействе Пушкина. Распоряжение Государя гласило: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.».

В этот день вспоминаем и генерала кавалерии Каледина Алексея Максимовича (12 октября 1861 — 11 февраля 1918), он родился в станице Усть-Хоперской, хуторе Каледин; генерал от кавалерии, донской атаман. Военное образование получил в Воронежском кадетском корпусе и в Михайловском артиллерийском училище, из которого после производства в чин хорунжего вышел на службу в 3абайкальскую казачью батарею.

В 1889 году закончил курс Военной академии, служил в штабе Варшавского военного округа и в должности старшего адъютанта Донского войскового штаба; три года провел в Управлении резервной пехотной бригады, после чего в 1903 году назначен на пост начальника Новочеркасского юнкерского училища. С 1910 года командовал бригадой 11-й кавалерийской дивизии, на фронте Первой мировой войны выступил во главе 12-й кавалерийской дивизии.

Назначен командующим 8-й армией в 1916 году и произведен в чин генерала от кавалерии. 23 мая 1916 года его армия прорвала фронт под Луцком и оттеснила австрийцев далеко вглубь Галиции. За руководство боевыми операциями получил высокие награды — ордена св. Георгия 4 и 3-й степеней.

Когда началась революция 1917 года генерал, по мнению своего начальника Брусилова, «потерял сердце и не понял духа времени». Революция противоречила его политическим взглядам, нарушила все его жизненные планы. Он откомандировался в Военный Совет и вскоре уехал на юг. По настоянию казаков Каледин согласился принять пост Донского атамана.

Правительство Керенского объявило донского атамана изменником революционной родины. 29 января (11 февраля по новому стилю) атаман Каледин сложил свои полномочия и в тот же день трагически погиб.

Несмотря на то, что ходили слухи о том, что генерал якобы застрелился, его похоронили со всеми воинскими почестями в Новочеркасске. Гроб с телом атамана после его кончины стоял в войсковом соборе, а отпевание совершил местный епископ Гермоген. Все последующие годы в день кончины генерала в храмах Русской Церкви служились панихиды. Таким образом, Церковь признала гибель атамана жертвой во имя Отечества.

В русской Императорской армии графа Келлера называли «золотой шашкой империи», а атамана Каледина — «серебряной». Это лучшие кавалеристы, чьи души были полны благородства и отваги.

