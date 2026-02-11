Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий рассказал подробности вынесенного ему обвинительного приговора Приднепровского суда Черкасс в уголовном производстве по иску клирика «ПЦУ» Засанского, сообщает СПЖ.

Суд вынес митрополиту Феодосию обвинительный приговор по делу о проповеди, произнесённой в феврале 2024 года. В ней архиерей говорил о захвате Рождество-Богородичного женского монастыря группой боевиков «ПЦУ».

По словам архиерея, ему присудили максимальный штраф, предусмотренный статьей 161 УК, — 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, плюс материальная компенсация проведенных экспертиз.

Однако, как подчеркивает владыка, не это главное.

«Главное тут факт судимости. Теперь все остальные мои суды будут обязаны усугублять свои решения по мне как по рецидивисту. В этом и была задача первого суда, с которой он и справился», — заявил митрополит Феодосий.

Русская линия