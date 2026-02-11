Вице-президент США Джей Ди Вэнс высоко оценил деятельность Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшего Патриарха Илии. Об этом рассказал президент Грузии Михаил Кавелашвили после встречи с Вэнсом в Милане, передаёт СПЖ.

Михаил Кавелашвили отметил, что американский дипломат был хорошо осведомлён о христианской идентичности Грузии и её традициях. Вэнс с уважением отозвался о Грузии и отметил роль Патриарха Илии в сохранении традиционных ценностей.

По словам политика, особенным интерес у американской стороны вызвал факт учреждения в Грузии Дня чистоты семьи 17 мая по инициативе Патриарха Илии II, что совпало с недавним решением о Национальном дне молитвы в США.

Заинтересованность Вэнса грузинским Православием вполне понятна, поскольку православная вера отвергает содомию, аборты и прочие либеральные веяния американских демократов, против которых ныне выступает Администрация Трампа. Однако, интерес США к Грузинской Православной Церкви не может не настораживать, ведь американцы уже продемонстрировали, что они готовы использовать религиозный фактор в своих политических проектах.

«Чем дальше от царя, тем целее голова», — эта русская поговорка предельно ясно демонстрирует принцип, соблюдая который в отношениях с США, грузинское священноначалие может избежать ненужных соблазнов и провокаций в церковной ограде, инициированных «сильными мира сего», первыми из которых являются американцы. Обольщаться тем, что Вэнс похвалил Патриарха Илию, Тбилиси уж точно не стоит.

