В США высоко отозвались о деятельности Грузинской Православной Церкви
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил роль Предстоятеля Грузинской Церкви в сохранении христианских ценностей…

Джей Ди ВэнсВице-президент США Джей Ди Вэнс высоко оценил деятельность Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшего Патриарха Илии. Об этом рассказал президент Грузии Михаил Кавелашвили после встречи с Вэнсом в Милане, передаёт СПЖ.

Михаил Кавелашвили отметил, что американский дипломат был хорошо осведомлён о христианской идентичности Грузии и её традициях. Вэнс с уважением отозвался о Грузии и отметил роль Патриарха Илии в сохранении традиционных ценностей.

По словам политика, особенным интерес у американской стороны вызвал факт учреждения в Грузии Дня чистоты семьи 17 мая по инициативе Патриарха Илии II, что совпало с недавним решением о Национальном дне молитвы в США.

Заинтересованность Вэнса грузинским Православием вполне понятна, поскольку православная вера отвергает содомию, аборты и прочие либеральные веяния американских демократов, против которых ныне выступает Администрация Трампа. Однако, интерес США к Грузинской Православной Церкви не может не настораживать, ведь американцы уже продемонстрировали, что они готовы использовать религиозный фактор в своих политических проектах.

«Чем дальше от царя, тем целее голова», — эта русская поговорка предельно ясно демонстрирует принцип, соблюдая который в отношениях с США, грузинское священноначалие может избежать ненужных соблазнов и провокаций в церковной ограде, инициированных «сильными мира сего», первыми из которых являются американцы. Обольщаться тем, что Вэнс похвалил Патриарха Илию, Тбилиси уж точно не стоит.

Санду пошла по пути богоборца Зеленского
Молдавская полиция пытается силой отобрать у верующих Православной Церкви Молдовы храм в селе Деренеу и передать его «Бессарабской митрополии»...

Митрополит Черкасский Феодосий: «Главное тут факт судимости»
Владыка рассказал подробности обвинительного приговора, который вынес ему Приднепровский суд Черкасс...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Царей Алексея Михайловича, Иоанна V Алексеевича и великого русского поэта А.С.Пушкина...

