Монумент, который ныне является доминантой города Сальска Ростовской области, был установлен по инициативе движения «Белые Воины»…

Завтра исполняется 22 года со дня установки первого в новой России памятника белому генералу С.Л. Маркову

Памятник генералу с.Л. Маркову в Сальске, установленный в 2003 г.

Завтра, в день памяти св. апостола Андрея Первозванного, исполняется 22 года со дня установки первого в новой России памятника Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-японской и Великих войн белому генералу С.Л. Маркову. Автор памятника Народный художник РФ Владимир Суровцев.

Генерал Марков — один из самых храбрых офицеров русской Императорской армии, который лично водил бойцов в атаку — овеял себя неувядаемой славой во время Первого Ледяного Кубанского похода Добровольческой армии.

Он командовал уникальным сводным офицерским полком, который на 85% состоял из высших офицеров Русской Императорской армии. Так, одной из рот в этом славном полку командовал последний командир Преображенского полка полковник А.П. Кутепов.

Памятник Маркову был установлен на месте гибели генерала в г. Сальске Ростовской области (станция Торговая), где в июне 1918 года шли кровопролитные бои с большевиками в период начала 2-го Кубанского похода. В настоящее время монумент стал основной доминантой города, прекрасным местом для прогулок счастливых молодожёнов.

Символично, что полковым значком офицерского полка был чёрно-белый Андреевский флаг. Также, флагом Дроздовской дивизии Добрармии был голубой Андреевский стяг. В Аксайском приделе Свято-Вознесенского кафедрального собора, где летом 1918 года отпевали генерала, находятся два киота, посвященных генералу Маркову и 100-летию начала Первого Кубанского похода Добровольческой армии. Основанием этих киотов (нижняя часть) является Андреевский флаг. В народе (у казаков) этот придел воскового собора окрестили Марковским.

В 2021 году по инициативе Фонда «Наследие Империи» была осуществлена первая реставрация установленного в 2003 году памятника и благоустройство прилегающей территории.

Вечная память генералам-марковцам Сергею Маркову, Николаю Тимановскому, доблестному генералу Михаилу Дроздовскому, всем воинам офицерских Марковских и Дроздовских полков и соединений, за веру, честь и достоинство Отчизны живот свой положивших!

