На фоне стремления Фанара заключить унию с Ватиканом, Поместные Церкви должны иметь возможность координировать свои действия и сохранять единство…

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём докладе на международной конференции в Белграде предложил рассмотреть Иерусалимскую Патриархию в качестве потенциального центра для объединения Поместных Православных Церквей в условиях фактическим отпадением Фанара от канонического Православия и его стремлении заключить унию с Ватиканом, сообщает Телеграм-канал Правблог.

«Экуменические инициативы Ватикана и Фанара в XXI веке превратились в полномасштабный геополитический проект, использующий медиа, финансы и дипломатию для изменения канонического ландшафта Православия. Ответом может быть только твердое стояние в Истине, подкрепленное зрелой стратегией, системной защитой, межцерковной солидарностью и собственной информационной субъектностью», — отметил владыка.

В связи с этим архипастырь призвал реализовать следующие инициативы:

Межправославное единство без Фанара и внешнего давления

— На фоне геополитических потрясений и разделений в православном мире, рассмотреть Иерусалимскую Патриархию как потенциальный центр, способный объединить Поместные Церкви. Так как в отличие от Константинопольского патриархата, который глубоко вовлечён в провоцирование разногласий, Иерусалимская Церковь активно работает над укреплением единства.

— Проведение регулярных встреч Предстоятелей и Синодальных комиссий Поместных Церквей, сохраняющих евхаристическое общение (РПЦ, Сербская, Антиохийская, Грузинская, Болгарская, Польская, Чешских земель и Словакии и др.).

— Подготовка и принятие совместного документа «О границах экуменического диалога и сохранении канонической чистоты».

— Создание постоянно действующего Секретариата православного единства (как ранее уже мною предлагалось, используя Амманскую модель).

Юридическая и международная защита

— Поддержка существующей международной юридической группы православных иерархов и адвокатов для представления интересов гонимых общин в ЕСПЧ, ООН, ОБСЕ и др.

— Подача коллективных обращений в международные организации по каждому факту дискриминации канонической Церкви (захват храма, арест священника, запретительные законы).

— При введении санкций против любого иерарха — в течение 72 часов совместное заявление всех Поместных Церквей-участниц.

Духовно-богословские меры

— Увеличение количества соборных анафематствований и публичных осуждений современных форм экуменизма и «восточного папизма» (по примеру решений РПЦЗ 1983 г. об экуменизме).

— Повсеместно возрождение практики публичного чтения «Синодика Православия» в Неделю Торжества Православия с добавлением современных угроз.

— Периодические молебны о вразумлении отпавших (в ввереной мне в управление епархии я поминаю «творящих нам напасти» на Великом входе при переносе Даров).

Мониторинг и раннее предупреждение

— Создание дополнительного аналитического центра по отслеживанию экуменических и геополитических угроз (на базе существующих структур — например, при Центре геостратегических исследований в Белграде).

Прозрачность финансирования и внешних связей

— Введение обязательной ежегодной публикации отчетов о зарубежных грантах и пожертвованиях.

— Создание Межправославной Комиссию по мониторингу финансирования под эгидой канонически ответственных Поместных Церквей, которая будет публиковать «чёрные списки» доноров, замеченных в антиканонической деятельности.

Долгосрочная стратегия

— Подготовка и проведение Всеправославного Собора Поместных Церквей (возможно без Константинополя) для окончательного осуждения «восточного папизма», современных экуменических ошибок и выработки чётких канонических норм на XXI век.

— Создание постоянного Межправославного суда по каноническим нарушениям.

