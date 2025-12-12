Иерусалимский Патриарх Феофил провёл в Аммане переговоры с Антиохийский Патриархом Иоанном и Сербским Патриархом Порфирием…

10 декабря 2025 года в Аммане произошло весьма значимое для всего православного мира событие — Иерусалимский Патриарх Феофил встретился в столице Иордании с Антиохийский Патриархом Иоанном и Сербским Патриархом Порфирием, чем, по сути, дал старт реанимации так называемого «Амманского формата».

Столица Иордании стала широко известна всем православным христианам после того, как 26 февраля 2020 года в ней состоялось Собрание Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, на котором председательствовал Патриарх Феофил и которое собралось в связи с расколом православного мира из-за действий Константинопольского Патриарха Варфоломея по признанию украинских раскольников.

Предполагалось, что «Амманский формат» получит продолжение, и новая встреча Предстоятелей Поместных Церквей состоится в Иерусалиме. Однако из-за трагических событий на Святой Земле и войны в Секторе Газы осуществление данных планов откладывалось. И вот теперь, судя по всему, затянувшаяся пауза подошла к концу — в Аммане состоялись переговоры Иерусалимского, Антиохийского и Сербского Патриархов.

Формальным поводом для такой встречи стала международная конференция «Акабский процесс — Межрелигиозный диалог на Балканах», организованная Королём Иордании Абдаллой II.

Как сообщает Romfea. gr, встреча Предстоятелей состоялась в среду в Святой Митрополии в Аммане. Патриарх Иерусалимский Феофил III, в присутствии Его Высочества Принца Гази, тепло принял Патриарха Антиохийского Иоанна и Патриарха Сербского Порфирия в резиденции Святой Митрополии Кириакополя, сообщает портал Raskolam.net.

Предстоятели, в сопровождении делегаций других Православных Церквей, совершили официальный визит в Кафедральный собор Сретения Господня и часовню Святого Нектария, где зажгли свечи и совершили поклонение. Процессию сопровождал отряд скаутов Кафедрального собора Сретения Господня, придав визиту торжественный характер. Встреча завершилась в зале Святой Митрополии, где в честь высоких гостей был дан официальный ужин.

Иерусалимский Патриарх Феофил явным образом реанимирует «Амманский формат», и это в нынешних условиях фактического отпадения Фанара от канонического Православия не может не радовать.

