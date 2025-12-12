Русская линия
Сводка новостей от 12 декабря 2025

Иерусалимский Патриархат реанимирует «Амманский формат»
Иерусалимский Патриарх Феофил провёл в Аммане переговоры с Антиохийский Патриархом Иоанном и Сербским Патриархом Порфирием…

Предстоятели Иерусалимской, Антиохийской и Сербской Поместных Православных Церквей провели встречу с королём Иордании Абдаллой II10 декабря 2025 года в Аммане произошло весьма значимое для всего православного мира событие — Иерусалимский Патриарх Феофил встретился в столице Иордании с Антиохийский Патриархом Иоанном и Сербским Патриархом Порфирием, чем, по сути, дал старт реанимации так называемого «Амманского формата».

Столица Иордании стала широко известна всем православным христианам после того, как 26 февраля 2020 года в ней состоялось Собрание Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, на котором председательствовал Патриарх Феофил и которое собралось в связи с расколом православного мира из-за действий Константинопольского Патриарха Варфоломея по признанию украинских раскольников.

Предполагалось, что «Амманский формат» получит продолжение, и новая встреча Предстоятелей Поместных Церквей состоится в Иерусалиме. Однако из-за трагических событий на Святой Земле и войны в Секторе Газы осуществление данных планов откладывалось. И вот теперь, судя по всему, затянувшаяся пауза подошла к концу — в Аммане состоялись переговоры Иерусалимского, Антиохийского и Сербского Патриархов.

Формальным поводом для такой встречи стала международная конференция «Акабский процесс — Межрелигиозный диалог на Балканах», организованная Королём Иордании Абдаллой II.

Как сообщает Romfea. gr, встреча Предстоятелей состоялась в среду в Святой Митрополии в Аммане. Патриарх Иерусалимский Феофил III, в присутствии Его Высочества Принца Гази, тепло принял Патриарха Антиохийского Иоанна и Патриарха Сербского Порфирия в резиденции Святой Митрополии Кириакополя, сообщает портал Raskolam.net.

Предстоятели, в сопровождении делегаций других Православных Церквей, совершили официальный визит в Кафедральный собор Сретения Господня и часовню Святого Нектария, где зажгли свечи и совершили поклонение. Процессию сопровождал отряд скаутов Кафедрального собора Сретения Господня, придав визиту торжественный характер. Встреча завершилась в зале Святой Митрополии, где в честь высоких гостей был дан официальный ужин.

Иерусалимский Патриарх Феофил явным образом реанимирует «Амманский формат», и это в нынешних условиях фактического отпадения Фанара от канонического Православия не может не радовать.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Запорожский Лука: Следует рассмотреть Иерусалимскую Патриархию как потенциальный центр, способный объединить Поместные Церкви
На фоне стремления Фанара заключить унию с Ватиканом, Поместные Церкви должны иметь возможность координировать свои действия и сохранять единство...

Завтра исполняется 22 года со дня установки первого в новой России памятника белому генералу С.Л. Маркову
Монумент, который ныне является доминантой города Сальска Ростовской области, был установлен по инициативе движения «Белые Воины»...

Иерусалимский Патриархат реанимирует «Амманский формат»
Иерусалимский Патриарх Феофил провёл в Аммане переговоры с Антиохийский Патриархом Иоанном и Сербским Патриархом Порфирием...

Делегация Критской Православной Церкви прибыла на Фанар
Архиепископ Критский Евгений надеется урегулировать с Патриархом Варфоломеем вопрос вмешательства Фанара в дела Критской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем священномученика Сергия (Кочурова), принятие Конституция России, а также отмечаем годовщину Нижегородского монархического совещания...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика