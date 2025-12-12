В этот день мы поминаем священномученика Сергия (Кочурова), пострадавшего от богоборцев. Священник Сергий родился 17 мая 1892 г. в деревне Деревягино Сапожсковского уезда Рязанской губернии в семье священника Иоанна Кочурова. В 1913 г. Сергий окончил рязанскую духовную семинарию, в 1915 г. женился на девице Клавдии, дочери священника Петра Тимофеевича Соловьева. В том же году был рукоположен во диакона и затем во священника.

Во время гонений отец Сергий служил в храме в селе Ухолово Рязанской области. В 1929 г. власти потребовали от священника уплаты непосильной для него суммы налога и за неуплату отобрали имущество. Отец Сергий перешёл служить в Ильинскую церковь в селе Сандыри на окраине Коломны. Но и этот храм был закрыт, и летом 1938 г. он стал служить в Троицком храме в селе Троицком Истринского района. Супруга священника с дочерью остались жить в Сандырях, поскольку в Троицком жить было негде. Сам отец Сергий жил в сторожке, устроенной под храмом; в одной комнате жила староста, в другой — он.

Весной 1940 г. осведомители донесли, будто отец Сергий рассказывал, что при изъятии имущества у него отобрали буквально всё и выгнали из лома. Он говорил, что угоняют, мучают и пытают, власть массовыми репрессиями озлобляет народ, но всё это до поры до времени, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут. Однажды один из осведомителей пришёл к отцу Сергию домой с бутылкой крепкого вина и пытался напоить ей священника, чтобы спровоцировать его на разговор о политике. Но отец Сергий от вина отказался и разговаривать на политические темы не стал, и гость всё выпил сам. Присутствовавшая здесь староста храма Недумова в это время пыталась убедить гостя, чтобы он веровал в Бога и ходил в церковь, а иначе, поскольку есть загробная жизнь, можно попасть в ад.

Все возводимые на него обвинения отец Сергий отверг: «Заявляю, я никогда не клеветал на руководителей ВКП (б) и советского правительства и фашистский строй не восхвалял. Я, как верующий священник, отношусь к советской власти, руководствуясь словами Священного Писания «Властям предержащим повинуйтесь. Нет власти не от Бога» [ 31, с. 115].

Хотя никаких доказательств вины священника не было, 28 сентября 1940 г. Особое Совещание при НКВД приговорило отца Сергия к восьми годам заключения в ИТЛ, и 5 октября того же года он был отправлен в концлагерь в Екатеринбургскую область. Скончался священник Сергий Кочуров 12 декабря 1941 г. в Богославлаге в Екатеринбургской области и был погребён в безвестной могиле.

Прославлен 27 марта 2007 г.

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 по 2004 год этот день являлся государственным праздником, однако с 2005 года 12 декабря перестало быть выходным днем.

Складывается впечатление, что Конституция 1993 года уже не устраивает не только подавляющее большинство россиян, но и саму власть, стыдливо пытающуюся замять этот неудобный «праздник», который и так никто никогда не праздновал, лишив этот день статуса выходного.

Конституция России была принята в спешке, сразу же после расстрела ельциновским правительством парламента страны осенью 1993 года и проталкивающие ее власти стремились к тому, чтобы российское общество как можно скорее забыло о преступлении власти. Новая Конституция стала данью победившего либерализма и существенно изменила структуру высших органов государственной власти. Главная мысль сегодняшней Конституции звучит чисто риторически: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Между тем подлинными ценностями для нашего народа всегда являлись Бог, народ, Великая держава, семья, социальная справедливость, а отнюдь не «права и свободы», декларативно заявленные нынешней Конституцией.

Российское государство не знало такого чисто западноевропейского явления как конституция до 1918 года. Русские православные самодержавные Цари всегда руководствовались в своих действиях Евангелием, традицией и Основными законами Российской Империи, а Российский народ — присягой верноподданного. И нравственно-религиозное содержание такой «конституции» было несомненно выше формально декларируемых «прав и свобод», реальное содержание которых зачастую выхолащивается и оборачивается «медью звенящей».

События начала XIX века, когда «прогрессивные» декабристы, обманом выведшие на Сенатскую площадь Петербурга солдат и внушавшие им что они идут «за Константина и Конституцию», показали, что для русского народа слово конституция являлось пустым звуком, и солдаты искренне считали, что конституция — это супруга Великого Князя Константина. Взгляд на Конституцию РФ в народе и сегодня едва ли принципиально отличается от приведенной выше трактовки.

Что же касается «высоких ценностей», задекларированных в различных конституциях нашего государства (1918, 1924, 1936 и 1977 годов), то они ничуть не помешали тому, чтобы в 1918 году большевистская власть развернула кровавый «красный террор», а после принятия самой демократичной в мире конституции 1936 года, был раскручен маховик массовых репрессий.

В этот же день в 1915 г. завершило свою работу Всероссийское монархическое совещание в Нижнем Новгороде уполномоченных правых организаций, открывшееся 26 ноября. Совещание сыграло свою роль в консолидации монархистов накануне революции 1917 г. В августе 1915 г. в Государственной Думе был создан Прогрессивный блок, куда вошли представители всех антимонархических партий, включая октябристов. Самым печальным и тревожным фактом стало присоединение к блоку части русских националистов во главе с В.В.Шульгиным, А.И.Савенко, что привело к расколу фракции националистов. Объединение всех антимонархических партий стало толчком для преодоления разногласий между монархистами. К этому времени разногласия между Дубровинским и Марковским Союзами Русского Народа несколько притупились, появилась возможность объединения. И хотя осенью 1915 г. одновременно прошли два монархических совещания — в Петрограде собрались сторонники Н.Е.Маркова, а в Нижний Новгород съехались сторонники А.И.Дубровина, — прогресс был налицо: на совещании в Нижнем присутствовал и выступал с речью Марков, а совещание присоединилось к резолюциям прошедшего ранее Петроградского совещания.

Делегаты монархического совещания приняли ряд важных решений. В резолюции «О современном политическом положении» властям предлагалось возбудить уголовное преследование всех членов Прогрессивного блока и поддерживающих их чиновников, которые «являясь орудием международного заговора против России, задумали изменить существующий строй». В резолюции по экономическому положению предлагалось безотлагательно принять серьезные меры по борьбе с дороговизной, в резолюции по школьному вопросу — изменить политику министерства просвещения, действующего «по директивам Прогрессивного блока и еврейства». Национальная секция выработала три резолюции: «О борьбе с еврейским засильем», «О борьбе с немецким засильем» и «О борьбе с засильем еврейской печати». Была также предложена резолюция о взаимном объединении правых организаций.

Для исполнения резолюций совещания и координации действий патриотов был избран специальный орган Президиум монархического движения в составе: А.И.Дубровин (председатель), И.И.Дудниченко, К.Н.Пасхалов, Е.А.Полубояринова, Н.Н.Родзевич, Н.Н.Тиханович-Савицкий, Н.П.Тихменев.

