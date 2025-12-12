Русская линия
Сводка новостей от 12 декабря 2025

Делегация Критской Православной Церкви прибыла на Фанар12 декабря 2025 года делегация Критской Православной Церкви во главе с архиепископом Критским Евгением прибыла на Фанар, где была принята Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В состав делегации, помимо владыки Евгения, вошли митрополит Ситийский Кирилл и адвокат Димитрис Милатианакис, который был избран для участия во встрече качестве архонта-протектора Константинопольского Патриархата и юридического советника Священного Синода Критской Церкви.

На встрече также присутствовали митрополит Халкидонский Эммануил и великий экклезиарх Этиос, руководитель личного секретариата Патриарха.

Патриарх Варфоломей тепло приветствовал членов делегации и подчеркнул, что «Константинопольская Церковь-Матерь неизменно и непоколебимо заботится о своих церковных епархиях на Крите и обо всех своих духовных детях на острове».

В свою очередь, архиепископ Критский Евгений проинформировал главу Фанара о текущих церковных делах.

Затем, по всей видимости, состоялись переговоры, касающиеся судьбы автономной Критской Церкви в связи с вмешательством в её жизнь Синода Константинопольского Патриархата, что вызвало возмущение критского духовенства. При этом никаких подробностей греческие СМИ по этому поводу не приводят.

Сообщается лишь, что архиепископ Критский Евгений мог поднять вопрос о том, что решение Фанара переместить одного из критских архиереев на кафедру в Турцию может спровоцировать раскол в Критской Церкви, которая имеет права автономии в составе Константинопольского Патриархата.

Митрополит Запорожский Лука: Следует рассмотреть Иерусалимскую Патриархию как потенциальный центр, способный объединить Поместные Церкви
На фоне стремления Фанара заключить унию с Ватиканом, Поместные Церкви должны иметь возможность координировать свои действия и сохранять единство...

Завтра исполняется 22 года со дня установки первого в новой России памятника белому генералу С.Л. Маркову
Монумент, который ныне является доминантой города Сальска Ростовской области, был установлен по инициативе движения «Белые Воины»...

Иерусалимский Патриархат реанимирует «Амманский формат»
Иерусалимский Патриарх Феофил провёл в Аммане переговоры с Антиохийский Патриархом Иоанном и Сербским Патриархом Порфирием...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем священномученика Сергия (Кочурова), принятие Конституция России, а также отмечаем годовщину Нижегородского монархического совещания...

