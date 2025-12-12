12 декабря 2025 года делегация Критской Православной Церкви во главе с архиепископом Критским Евгением прибыла на Фанар, где была принята Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В состав делегации, помимо владыки Евгения, вошли митрополит Ситийский Кирилл и адвокат Димитрис Милатианакис, который был избран для участия во встрече качестве архонта-протектора Константинопольского Патриархата и юридического советника Священного Синода Критской Церкви.

На встрече также присутствовали митрополит Халкидонский Эммануил и великий экклезиарх Этиос, руководитель личного секретариата Патриарха.

Патриарх Варфоломей тепло приветствовал членов делегации и подчеркнул, что «Константинопольская Церковь-Матерь неизменно и непоколебимо заботится о своих церковных епархиях на Крите и обо всех своих духовных детях на острове».

В свою очередь, архиепископ Критский Евгений проинформировал главу Фанара о текущих церковных делах.

Затем, по всей видимости, состоялись переговоры, касающиеся судьбы автономной Критской Церкви в связи с вмешательством в её жизнь Синода Константинопольского Патриархата, что вызвало возмущение критского духовенства. При этом никаких подробностей греческие СМИ по этому поводу не приводят.

Сообщается лишь, что архиепископ Критский Евгений мог поднять вопрос о том, что решение Фанара переместить одного из критских архиереев на кафедру в Турцию может спровоцировать раскол в Критской Церкви, которая имеет права автономии в составе Константинопольского Патриархата.

