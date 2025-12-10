Все заявления Фанара о том, что он даёт Церквям свободу и, если они хотят, автокефалию, остаются лишь словами, когда дело касается непосредственно Константинопольского Патриархата…

Синод Фанара явочным порядком и без согласования с автономной Критской Православной Церковью перевёл её архиерея — митрополита Ламбийского, Сивритского и Сфакийского Иринея — в Мосхонисийскую епархию Константинопольского Патриархата на территории Турции, чем спровоцировал кризис в отношении с Критом и недовольство критского духовенства. Это решение привело к тому, что сейчас на острове оказались свободными две митрополичьи кафедры, и Фанар, очевидно, желает поставить на них своих архиереев, сообщает Телеграм-канал Правблог.

В результате таких действий Константинопольского Синода Священный Синод Критской Церкви утратил необходимый кворум и не может самостоятельно провести выборы двух новых иерархов, чего Патриарх Варфоломей, собственно, и добивался.

Как сообщает издание Orthodox Times, создание соответствующей проблемной ситуации является стратегическим решением Патриарха Варфоломея на фоне напряженных отношений с Критской Церковью. Следующим этапом давления со стороны турецкого Первоиерарха станет отправка на остров эмиссаров, которые должны будут обеспечить избрание нужных Фанару кандидатов.

Ожидается, что такая роль будет отведена митрополиту Халкидонскому Эммануилу и архиепископу Австралийскому Макарию. Оба иерарха имеют критское происхождение, хорошо знакомы с ситуацией в местной Церкви и пользуются полным доверием Патриарха Варфоломея. Их присутствие, по мнению экспертов, изменит баланс сил и повлияет на исход соответствующего голосования.

Со своей стороны критяне собрали 9 декабря 2025 года в Ираклионе заседание Синода, на котором митрополит Ламбийский Ириней, переведённый Фанаром в Турцию, подал прошение о своей отставке. Данное решение владыки было связано с его категорическим нежеланием уезжать их Крита по новому назначению Константинопольского Патриархата.

Реагируя на этот шаг, Синод Критской Церкви принял решение направить синодальную делегацию на Фанар для встречи с Патриархом Варфоломеем.

По данным источников в Критской Церкви, заседание прошло в спокойной и конструктивной атмосфере. Сообщается, что митрополит Ириней также подал прошение с просьбой сохранить за ним титул «бывший митрополит Ламбийский, Сивритский и Сфакийский» и не присваивать титул «Мосхонисийский», который был определён Синодом Константинопольского Патриархата на недавнем заседании 3 декабря.

Ожидается, что делегация в пятницу посетит Турцию, чтобы обсудить с Патриархом Варфоломеем вопрос титула и другие темы, связанные с Критской Церковью. В частности, перспективу замещения свободных епископских кафедр на острове.

Кризис в Критской Церкви продолжается.

