Официальный Телеграм-канал Черкасской епархии Украинской Православной Церкви «Черкасский Благовестник» сообщил 9 декабря, что «на сегодняшний день состояние здоровья митрополита Феодосия стабильно».

При этом подчёркивается, что «показатели воспалительного поражения внутренних органов врачам удалось существенно снизить, хотя они по-прежнему многократно превышают допустимую норму».

«Владыка находится под круглосуточным наблюдением врачей, проводится интенсивная терапия. Владыка регулярно приобщается святых Христовых Таин», — указали в епархии, призвав верующих «не оставлять молитв за тяжко болящего митрополита Феодосия».

28 ноября 2025 года владыка Феодосий был экстренно госпитализирован в одну из больниц Черкасс. С чем было связано резкое ухудшение состояния здоровья гонимого режимом Зеленского архипастыря, первоначально не сообщалось. Однако, затем стало ясно, что он был отравлен тяжёлыми металлами.

При этом украинские власти до сих пор не заинтересовались данным вопросом и не возбудили по данному факту уголовного дела, что свидетельствует о том, что устранить неугодного властям архипастыря стремится именно режим Зеленского.

