26 ноября 2025 года Собор Финляндской Православной Церкви Константинопольского Патриархата рассмотрел инициативу о «признании и защите прав сексуальных и гендерных меньшинств, а также других меньшинств в Церкви», сообщает Телеграм-канал «Украина Православная» со ссылкой на официальный сайт Финляндской Церкви.

В инициативе, поданной на рассмотрение Церковного Собора говорится:

«Церковь — это Тело Христово. Исключение некоторых членов тела — отрицание их идентичности — причиняет боль не только этим людям, но калечит само сообщество, ранит Церковь и лишает её полноты, делает более слабой. В Церкви все — абсолютно все, независимо от пола, сексуальной ориентации, этнического происхождения, цвета кожи, состояния здоровья, социального положения и т. д. — должны чувствовать себя в безопасности и быть по-настоящему услышанными и принятыми».

Также подчеркивается, что:

«Церковный Собор не занимает позицию по вероучительным вопросам, однако подчёркивает, что церковные установления должны соответствовать законодательству Финляндии и что воспитательная и душепопечительская работа Церкви требует чётких практик, поддерживающих равенство. Церковь должна идти рядом с каждым человеком и оказывать ему поддержку во всех жизненных обстоятельствах до самого конца», — сказано в документе.

Ни о каком Православии в данном случае речь уже вести невозможно. Очевидно, Финляндская Церковь впала в протестантизм самой неприглядной формы. Главное для финнов — это некое мнимое «равенство» и соответствие линии правящей в Финляндии партии. Апостасия налицо.

Русская линия