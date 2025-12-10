В инициативе, поданной на рассмотрение Церковного Собора говорится:
«Церковь — это Тело Христово. Исключение некоторых членов тела — отрицание их идентичности — причиняет боль не только этим людям, но калечит само сообщество, ранит Церковь и лишает её полноты, делает более слабой. В Церкви все — абсолютно все, независимо от пола, сексуальной ориентации, этнического происхождения, цвета кожи, состояния здоровья, социального положения и т. д. — должны чувствовать себя в безопасности и быть по-настоящему услышанными и принятыми».
Также подчеркивается, что:
«Церковный Собор не занимает позицию по вероучительным вопросам, однако подчёркивает, что церковные установления должны соответствовать законодательству Финляндии и что воспитательная и душепопечительская работа Церкви требует чётких практик, поддерживающих равенство. Церковь должна идти рядом с каждым человеком и оказывать ему поддержку во всех жизненных обстоятельствах до самого конца», — сказано в документе.
Ни о каком Православии в данном случае речь уже вести невозможно. Очевидно, Финляндская Церковь впала в протестантизм самой неприглядной формы. Главное для финнов — это некое мнимое «равенство» и соответствие линии правящей в Финляндии партии. Апостасия налицо.
Вероучение Финляндской Церкви Константинопольского Патриархата колеблется вместе с линией правящей партии Финляндии Об этом открыто заявили в Финляндской Церкви, комментируя недавнее признание Синодом прав сексуальных и гендерных меньшинств...