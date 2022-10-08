Славься, Дон,

И в наши годы, в память вольной старины,

В час невзгоды честь свободы

Отстоят твои сыны!

Не так давно «Русская линия» в очередной раз отметила день рождения донского казака Георгиевского кавалера генерал-лейтенанта Якова Бакланова, нашедшего упокоение в Свято-Вознесенском войсковом кафедральном соборе Новочеркасска. На соборной площади установлен прекрасный памятник генералу, ставший настоящим украшением города.

Прочитав заметку в новостной ленте, я сразу вспомнил 2003 год, когда волею судьбы оказался в столице донского казачества. Приехал я туда по другому поводу, также связанному с историей русской воинской доблести: с коллегами — участниками проекта «Белые воины» мы занимались установкой памятника одному из основателей Белого движения, Георгиевскому кавалеру генерал-лейтенанту Сергею Маркову. Судьба этого человека также удивительным образом связана с кафедральным собором Новочеркасска. В июне 1918 года Сергея Леонидовича Маркова, трагически погибшего в самом начале 2-го Кубанского похода, отпевали в главном соборе города.

Мне захотелось рассказать читателям об этом прекрасном соборе и судьбах двух русских генералов, нашедших упокоение в донской земле.

Знакомство с Войсковым собором

Свято-Вознесенский кафедральный собор города Новочеркасска, в котором установлен киот

Новочеркасск, находящийся в получасе езды от Ростова-на-Дону, произвел на меня самое благоприятное впечатление. Современная цивилизация словно обошла столицу донского казачества стороной. Исторический центр города расположен на небольшом холме и весь утопает в зелени. За верхушками деревьев спрятались небольшие, двух-трехэтажные купеческие дома, построенные в конце XIX — начале XX века, и за этой зеленой стеной не сразу можно разглядеть красивейший Войсковой собор. Он открывается взору неожиданно — словно вырастает из ниоткуда среди небольших красивых домов.

Расположенный в самом центре города, в его наивысшей точке, Войсковой собор представляет грандиозное зрелище. Этот третий в России по величине и красоте храм (после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге) построен в ново-византийском стиле. Высота его 75 метров, и в нем одновременно могут молиться до пяти тысяч прихожан.

Для строительства собора, которое было завершено в 1904 году, заказывались лучшие материалы. Первоначально купола его были покрыты червонным золотом, а изготовленный в Богемии главный крест, ставший своеобразным маяком всего донского казачества, был инкрустирован горным хрусталем. Мрамор для пола привезли из Италии и Франции. На колокольне установлены башенные часы, которые и по сей день далеко окрест разносят свой звон, отмеряя жизнь города.

Внутреннее убранство храма так красиво, что, начав рассматривать фрески, не хочется отсюда уходить. Хоры украшены картинами, изображающими наиболее значимые эпизоды из истории донского казачества. В усыпальнице — так называемом Нижнем Покровском приделе — находятся мраморные саркофаги с останками Высокопреосвященного Архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна, знаменитого «вихорь-атамана» Матвея Платова, героя Отечественной войны 1812 года Василия Орлова-Денисова, а также героя эпохи покорения Кавказа генерала Якова Бакланова. Небольшой и уютный Покровский придел представляет собой остатки более раннего церковного здания, послужившего фундаментом для Войскового Вознесенского собора. Над этой усыпальницей, справа от входа в собор, можно увидеть красивый киот с иконой святого преподобного Сергия Радонежского. История его такова.

Двадцать лет назад

Шел октябрь 2002 года. Стояла прекрасная теплая донская осень. В Новочеркасск я ехал на праздник Всевеликого Войска Донского, который ежегодно бывает на Покров Пресвятой Богородицы. Ехал не с пустыми руками: со мной был киот с иконой св. преподобного Сергия. В его честь был назван генерал Сергей Марков, памятник которому мы решили установить на донской земле.

Генерал-лейтенант Сергей Леонидович Марков

Генерал Сергей Леонидович Марков — один из наиболее талантливых русских офицеров, пришедших в армию в начале XX века, не успевший в силу ряда причин в полной мере реализовать свой талант на благо Родины. Окончив Академию Генерального штаба в 1904 году, он принял участие в Русско-японской войне. По ее окончании Марков работал преподавателем в недавно оконченной им академии, а также в военных училищах Санкт-Петербурга, читал военную географию и историю Русской армии. В довоенные годы талантливый ученый и преподаватель выпустил несколько учебников для военно-учебных заведений, получивших высокие оценки со стороны коллег. С началом в 1914 году Великой войны Марков на фронте. Работа в штабах, командование полком на фронте — Сергей Леонидович везде с успехом проявлял свои незаурядные способности. После февраля 1917 года, Марков примкнул к участником Корниловского выступления, за что вместе с остальными «заговорщиками» был заключен в тюрьме в Быхове. Затем — побег, прибытие на Дон и организация Добровольческой армии, в становлении которой Марков сыграл большую роль. 1-й Кубанский «Ледяной» поход, пожалуй, ныне вообще невозможно представить без его участия. И последняя страница его жизни — трагическая гибель в самом начале 2-го Кубанского похода 12 (25) июня 1918 г.

Такова судьба этого человека, целиком посвятившего себя служению Родине. Мне хотелось, чтобы киот с иконой стал духовным фундаментом будущего памятника, краеугольным камнем в его основании.

Памятный киот с иконой Св. Прп. Сергия Радонежского, переданный в Свято-Вознесенский кафедральный собор г. Новочеркасска Всевеликого Войска Донского

Преемственность патриотизма через преемственность поколений — именно эта идея воплощена в киоте. В центре его — ростовая икона св. Сергия Радонежского, небесного покровителя не только С.Л. Маркова, но и всех марковцев, чей полковой праздник отмечался в день этого святого (25 сентября по старому или 8 октября по новому стилю). Ниже — табличка с надписью: «Вечная память доблестному военачальнику Сергею Леонидовичу Маркову и всем христолюбивым воинам офицерских имени генерала Маркова полков и соединений, за честь и достоинство Отечества живот свой положивших». Здесь же указана дата установки киота — 8 октября 2002 года. Под табличкой помещен черно-белый Андреевский флаг Офицерского генерала Маркова полка. По бокам от главной иконы — резные столпы в шеломах и на них — малые киоты с иконами преподобных Осляби (Адриана) и Пересвета (Александра). Преподобный Сергий дал своим ученикам «вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шеломов золоченых возлагать его на себя». Поэтому в верхней части киота вырезан голгофский крест. На столпах в квадратных клеймах размещены полковые знаки марковского полка — мальтийские кресты. Как и голгофский крест, они увиты терновым венцом и выдержаны в цветах флага и формы марковцев: черном — «Смерть за Родину» и белом — «Воскресение Родины».

«Он не жил, а горел любовью к Родине»

Вынос гроба с телом С.Л. Маркова из Войскового собора. 15 июня 1918 г.

14 октября 2002 года после военного парада при огромном стечении народа состоялась передача и установка киота в Войсковом соборе. Казаки, припадая на колено, прикладывались к иконе преподобного. Нечто подобное происходило здесь 85 лет назад, в июне 1918 года. Только вместо киота с иконой в соборе стоял гроб с телом Сергея Маркова — одного из самых храбрых и талантливых генералов Русской Императорской и Добровольческой армии. У тела погибшего несли вахту почетные часовые от Кубанского стрелкового полка и Инженерной роты. Гроб был покрыт черным флажком с белым Андреевским крестом — личным флажком С. Л. Маркова, первого командира Офицерского полка Добровольческой армии. (Марковский полк более чем наполовину состоял из офицеров Русской армии: ротными и взводными командирами были многие штаб-офицеры; в частности, 3-й ротой командовал выдающийся русский офицер, последний командир лейб-гвардии Преображенского полка полковник Александр Кутепов.)

Рядом с гробом, утопавшим в траурных венках, на черных подушечках лежали награды погибшего. В центре — орден Святого Георгия 4-й степени. Намертво пришитый к гимнастерке генерала, он был вырезан и прямо с куском ткани приколот к подушке… Храм был полон. На площади перед собором выстроился Марковский полк. Много повидавшие на своем веку воины не могли сдержать слез.

Памятник генералу С.Л.Маркову

Накануне похорон, 13 (26) июня, командующий Добровольческой армией генерал А.И. Деникин отдал приказ: «Русская армия понесла тяжелую утрату: 12 (25) июня при взятии станции Шаблиевки пал смертельно раненый генерал С.Л. Марков. Рыцарь, герой, патриот с горячим сердцем и мятежной душой, он не жил, а горел любовью к Родине и бранным подвигам. Железные стрелки чтут подвиги его под Творильней, Журавиным, Борыньей, Перемышлем, Луцком, Чарторийском… Добровольческая армия никогда не забудет любимого генерала, водившего в бой ее части в Ледяном походе, под Екатеринодаром, у Медведовской… В непрерывных боях в двух кампаниях вражеская пуля щадила его. Слепой судьбе угодно было, чтобы великий русский патриот пал от братоубийственной русской руки. Вечная память со славою павшему!

Для увековечения памяти первого Командира 1-го Офицерскoгo полка части этой впредь именоваться — 1-й Офицерский генерала Маркова полк".

Марковский полковой значок

Отпевание окончено. Процессия медленно покидает храм. Впереди — венок от Деникина с надписью: «И жизнь и смерть за счастье Родины». За ним — офицеры с Георгиевским оружием и орденами покойного. Первым, с орденом Святого Георгия, идет Георгиевский кавалер, офицер, фельдфебель 7-й роты Офицерского полка. Высшие чины Добровольческой армии выносят гроб из собора и ставят на лафет орудия. Полк берет «на караул», оркестр играет «Коль славен». Марковцы по Платовскому проспекту колонной в 1500 штыков следуют за гробом на военное загородное кладбище. На черных марковских погонах отныне — вензель генерала Маркова «М», а у 1-й роты, которой командовал сам генерал, — «Г.М.».

На могиле героя установили скромный деревянный крест без надписи, увенчанный терновым венцом. К сожалению, место захоронения доблестного генерала не сохранилось до наших дней, однако семена любви к Родине, брошенные им, взошли и принесли плоды.

Имя Сергея Маркова сегодня известно многим — благодаря публикациям и книгам, подготовленным энтузиастами и историками Белого движения, а также первому памятнику белому генералу, установленному на донской земле, в городе Сальске, недалеко от которого он был смертельно ранен. Отрадно, что на жизненном примере С.Л. Маркова и других выдающихся офицеров Русской армии мы имеем возможность воспитывать молодое поколение, как это происходит, например, в Сальском кадетском корпусе, для курсантов которого путь генерала Маркова — достойный ориентир в жизни.

Под черным «Баклановским флажком»

Яков Петрович Бакланов

Войсковой собор Новочеркасска, связанный с историей русского воинства, незримо хранит память и о другом русском генерале. Как черный полковой флажок генерала Маркова в годы Гражданской войны наводил ужас на интернациональные банды большевиков, так черный флажок генерала Бакланова во второй половине XIX века заставлял трепетать от страха сердца горцев. По шелковому полю баклановского флага серебром был вышит значок — Адамова голова. По этому символу узнавали не только казаков Бакланова, но и черных Александрийских гусар (30 июля 1904 года их шефом стала Государыня Императрица Александра Федоровна, в телеграммах всегда называвшая свой полк «Бессмертным»).

Баклановский значок

О «Баклановском значке» расскажем подробнее. «Бессмертными» (греч. «афанатос») назывались еще лучшие воины-телохранители при древнеперсидском царе Ксерксе I, правившем в 486−465 годах до н. э. В Отечественную войну 1812 года «Смертоносным» или «Бессмертным» — по серебряной Адамовой голове на головных уборах — именовался полк Петербургского ополчения, первым в Русской армии использовавший этот символ. Адамова голова, как отмечалось, была символом и Александрийских черных гусар. В 1913 году в честь столетия сражения при Кацбаке им были Высочайше пожалованы парадные шапки с нашитыми вместо государственного герба серебряными черепами. «…По традиции, — писал александриец барон Г. К. Маннергейм, — полк может погибнуть, но не сдаться. Привилегией является то, что в случае войны полк первым вступает в соприкосновение с врагом». Эмблема с черепом была и на нарукавном знаке добровольцев Ударного полка генерала Лавра Корнилова. «На ваших рукавах, — говорил генерал, — нашит символ смерти — череп на скрещенных мечах. Это значит — победа или смерть. Страшна не смерть, страшны позор и бесчестье…»

История Баклановского значка такова: однажды, будучи на Кавказе, Яков Петрович получил с оказией посылку из России. Вскрыв ее, обнаружил черный шелковый плат с вышитой серебряными нитями Адамовой головой и надписью: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». По преданию, плат вышили монахини одной из русских обителей. С этим значком, наводившим мистический ужас на горцев, генерал не расставался до конца жизни. Впоследствии значок был закреплен за 17-м Донским казачьим полком, чьим вечным шефом стал легендарный герой Кавказской войны Я.П. Бакланов. В Великую войну казаки в папахах с Адамовой головой шли в Карпатах по тылам противника, наводя страх на австро-германцев. А рядом с ними, также в Карпатах, бились бессмертные александрийские гусары и «Железная дивизия», начальником штаба которой был генерал Сергей Марков.

Однако закончим необходимое отступление и вернемся к нашему герою. Кто же такой Яков Бакланов, памятник которому установлен на соборной площади Новочеркасска?

Будущий военачальник родился 15 марта 1808 году в станице Гугнинская, недалеко от Цимлянска, в семье хорунжего. В три года юный казак уже ездил на коне по двору, а в пять лет скакал по улицам. Подростком Яков имел славу одного из лучших наездников и стрелков, а к 15 годам стал урядником Донского казачьего полка. Под командованием своего отца участвовал в Русско-турецкой войне 1828−1829 годов. В боях молодой казак проявил такую храбрость и дерзость, что за излишний пыл отец не раз собственноручно «дубасил» его по спине нагайкой. За турецкую кампанию Яков был награжден орденами Святой Анны 3-й и 4-й степеней.

Но самые славные годы его военной жизни прошли на Кавказе, где он командовал 20-м и 17-м казачьими полками. За мужество в бою у аула Бейк-Которо Яков Бакланов был награжден золотым Георгиевским оружием, а за захват укрепления на реке Мичик — орденом Святого Георгия 4-й степени. В трудные минуты боя, как и генерал Марков, он с оружием в руках первым бросался вперед. Как и Марков, был строг к трусам, но всячески поощрял за храбрость и старался беречь своих подчиненных.

Автор памятника генералу Маркову В. Суровцев (слева) и руководитель проекта «Белые воины» А. Алекаев (справа) у памятника Я. Бакланову в Новочеркасске

Яков Петрович был человеком не только выдающейся храбрости и больших военных способностей, но и огромной физической силы (военная история помнит знаменитый «баклановский» удар, рассекавший врага надвое). За строгий нрав, отвагу и могучее здоровье свои его называли Ермаком Тимофеевичем, а горцы — боклю, то есть львом, или шайтаном. Его рябое, заросшее волосами лицо, большой нос, громадная папаха и, наконец, знаменитый черный «Баклановский значок» устрашающе действовали на противников. Суеверные кавказцы считали, что Бакланова можно убить только серебряной пулей, но и серебряные пули не брали храброго казака.

В 1861 году Бакланов был назначен окружным генералом 2-го округа Донского казачьего войска, а в 1863 году направлен усмирять мятежную Польшу. За польскую кампанию он получил свою последнюю награду — орден Святого Владимира 2-й степени. Позже, переехав в Петербург, генерал написал воспоминания «Моя боевая жизнь». В 1873 году после тяжелой болезни он умер и был похоронен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря. Пять лет спустя на могиле героя был воздвигнут памятник, созданный на добровольные пожертвования: гранитную скалу у Войскового собора, украсили знаменитый черный «Баклановский значок», и лежащие на нем бурка и папаха. В 1911 году прах Якова Петровича был торжественно перезахоронен в Покровском приделе Свято-Вознесенского собора Новочеркасска, а памятник ему украсил соборную площадь.

Так под сводами одного собора тесно переплелись судьбы двух Георгиевских кавалеров — генерал-лейтенантов Якова Бакланова и Сергея Маркова. Оба честно служили Родине и благодаря своей воинской доблести и талантам стали широко известны и любимы в Русской армии и народе. И сегодня, память каждого из них увековечена на донской земле прекрасными памятниками, воздвигнутыми на народные деньги.