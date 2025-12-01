Во время экуменических торжеств на Фанаре глава Ватикана призвал в следующий раз провести встречу христианских Церквей «для поиска общего единства» на Святой Земле…

28 ноября 2025 года папа Римский Лев XIV и Константинопольский Патриарх Варфоломей I приняли участие в экуменических торжествах в честь 1700-летия Первого Никейского Собора в турецком городе Изнике — бывшей Никее, исторически известном как место рождения Никейского Символа веры, призвав христиан преодолеть «скандал разделений» и возобновить свою приверженность единству, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В Константинопольском Патриархате стремились придать данному визиту папы Римского как можно большее значение, однако в реальности всё оказалось не совсем так, как планировалось.

Во-первых, папа Лев вёл себя на Фанаре ни как гость, а едва ли ни как хозяин, что, похоже, стало неприятной неожиданностью для фанариотов. Мир облетели видео, где глава Ватикана, шествуя вместе с Патриархом Варфоломеем под звуки органа, всё время стремится идти впереди него и, в отличие от главы Константинопольского Патриархата, активно благословляет окружающих.

К этому надо прибавить, что в экуменических торжествах Фанара демонстративно отказались принять участие Иерусалимский Патриарх Феофил и Антиохийский Патриарх Иоанн, и присутствовал только Александрийский Патриарх Феодор. Причём во время богослужения имя папы Римского нарочито поминалось первым, и лишь затем произносилось имя Патриарха Варфоломея.

Кульминацией торжеств, по задумке Фанара, должно было стать подписание общей декларации, в которой первоначально планировалось провозгласить общую дату празднования Пасхи. Данный вопрос долго согласовывался с предыдущим папой Римским Франциском и тот, по некоторым данным, дал на это согласие. Однако, папа Лев отказался от этого, и декларация вновь стала лишь пространным и мало что значащим документом о намерениях.

Но самое интересное другое. Во время торжеств глава Ватикана подложил Патриарху Варфоломею настоящую свинью. По сообщениям ряда СМИ, во время общения с православными иерархами в Турции папа Римский Лев призвал провести в 2033 году новую встречу всех церквей для «достижения полного единства» всех христиан и в связи с 2000-летием Воскресения Христова. Причём сделать он это предложил не в Турции на Фанаре, а на Святой Земле в Иерусалиме.

«Очевидно, что это событие, которое хотят отпраздновать все христиане», — сказал он. «У нас есть годы на подготовку», — добавил папа, отметив, что различные Патриархи приветствовали это предложение, сообщает abcNEWS.

В свете того, что всё большее число Поместных Православных Церквей начинает отворачиваться от Фанара из-за его чрезмерных амбиций и смотреть в сторону Иерусалимского Патриарха Феофила, как возможной альтернативы Константинопольскому Патриарху, озвученное предложение главы Ватикана выглядит просто издевательским для Патриарха Варфоломея. Получается, что своими торжествами Фанар лишь подготовил почву для возвышения Иерусалима, чего фанариоты явно не рассчитывали.

Само предложение папы Римского встретиться в следующий раз на Святой Земле должно сильно охладить экуменический пыл Патриарха Варфоломея, который таким образом превращается в того, кто должен своими руками таскать каштаны из огня для Иерусалима. Так или иначе, тема унии с католиками, похоже, закрыта, как минимум, до 2033 года. И это не может не радовать.

Русская линия