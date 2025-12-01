В этот день, 18 ноября 1853 года русская эскадра под командованием выдающегося флотоводца Павла Степановича Нахимова одержала блестящую победу над турецким флотом.

Сражение произошло в Синопской бухте (северное побережье Турции). Подстрекаемая Англией и Францией Турция, открыв военные действия против России в 1853 году, положила начало Восточной (Крымской) войне 1853−1856 гг. В ноябре 1853 года турецкая эскадра под командованием Осман-паши вышла из Стамбула и встала на рейд в Синопе, готовясь к высадке десанта в районе Сухум-Кале (Сухуми) и Поти. Русская эскадра под командованием вице-адмирала П.С.Нахимова, узнав о расположении турок, заблокировала их эскадру с моря. Поскольку турецкая эскадра в открытом море могла быть усилена кораблями англо-французского флота, стоявшего в бухте Бешик-Кертез, в проливе Дарданеллы, Нахимов решил атаковать и разгромить ее непосредственно в базе. Его замысел сводился к тому, чтобы быстро ввести на Синопский рейд свои корабли, поставить их на якорь и решительно атаковать противника с короткой дистанции. В одном из первых своих приказов Нахимов объявил, что «в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

Синопское морское сражение началось в 12 часов 30 минут и продолжалось до 17 часов. Первыми открыли огонь по русской эскадре, входившей на Синопский рейд, турецкие корабли и береговые батареи. Русские корабли, заняв выгодные позиции и использовав превосходство в артиллерии, открыли ответный огонь. Через полчаса турецкий флагманский корабль «Авни-Аллах» и фрегат «Фазлы-Аллах», объятые пламенем, выбросились на мель. Русская эскадра уничтожила 15 кораблей противника и заставила замолчать все его береговые батареи. Только одному пароходу «Таиф», которым командовал английский офицер А. Слейд, советник турецкого флота, удалось бежать. Капитану Слейду помогла паровая машина, против которой парус оказался бессильным.

В этом сражении турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше 3 тысяч человек убитыми и ранеными. В плен было взято около 200 человек, в том числе сам Осман-паша и командиры трех кораблей. Потери русской эскадры составили 37 человек убитых и 235 раненых, некоторые корабли получили повреждения.

Разгром турецкой эскадры в Синопском сражении значительно ослабил морские силы Турции и сорвал ее планы по высадке своих войск на побережье Кавказа. Синопское морское сражение стало последним в истории крупным сражением эпохи парусного флота.

Подводя итоги, Нахимов писал в приказе от 5 декабря 1853 г.: «Истребление турецкого флота в Синопе эскадрою, состоящею под начальством моим, не может не оставить славной страницы в истории Черноморского флота. Изъявляю душевную мою признательность <…> господам командирам кораблей и фрегатов за хладнокровное и точное постановление своих судов по данной диспозиции во время сильного неприятельского огня, равно и за непоколебимую их храбростью продолжение самого дела, обращаюсь с признательностью к офицерам за неустрашимое и точное исполнение их своего долга, благодарю команды, которые дрались как львы».

