В год 80-летия Великой Победы на телеканале «Россия-Культура» состоится премьерный показ документального фильма «Церковь во время войны». 22 июня 1941 года, в день всех святых, в земле Российской просиявших, фашистская Германия напала на Советский Союз. В тот же день местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) написал и собственноручно напечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». В нем он призвал русский народ «послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может», и благословил на подвиг священнослужителей, сообщает Патриархия.Ru.

Этот фильм, прежде всего, дань памяти священникам, которые, оставаясь со своим народом, разделяя общую скорбь, «положили душу свою за други своя», а также тем, кто поддерживал соотечественников на оккупированных территориях, но не поверил пропагандистским напевам нацистов, будто они пришли спасти христианскую веру в СССР. Фильм рассказывает о подвижнической деятельности архипастырей Русской Православной Церкви: митрополите Сергии (Страгородском), избранном Патриархом в 1943 году, митрополите Алексии (Симанском), который мог эвакуироваться, но предпочел остаться со своей паствой в блокадном Ленинграде, архиепископе Луке (Войно-Ясенецком), работавшем главным хирургом в одном из военных госпиталей, митрополите Николае (Ярушевиче), по инициативе которого была создана танковая колонна «Дмитрий Донской», митрополите Вениамине (Федченкове), экзархе Русской Православной Церкви в Америке, о трагической судьбе митрополита Сергия (Воскресенского), основателя Псковской духовной миссии, и др.

Авторы картины попытались отразить поистине эпический размах деятельности Русской Православной Церкви в военную годину. Великая Отечественная война стала важным этапом на пути церковного возрождения, периодом, когда Церковь предприняла все возможное для духовного обновления страны.

В фильме принимают участие: Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества; Ольга Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО; митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; Сергей Фирсов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской духовной академии; священник Александр Мазырин, доктор теологии, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Александр Слесарев, доктор церковной истории, проректор по научно-богословской работе Минской духовной академии.

Фильм производство кинокомпании «Студия Икона» создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и при участии Императорского православного палестинского общества.

Продюсер — действительный член ИППО Игорь Лапшин, автор сценария — Сергей Крайнев, режиссер — Артем Прохоров.

Премьера фильма на телеканале «Россия-Культура» состоится 2 декабря в 18.35. Продолжительность фильма 52 минуты. Возрастное ограничение: 12+.

