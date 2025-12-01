В Православной Церкви Молдовы прокомментировали решение Апелляционной палаты Кишинёва о судьбе храма святого Архангела Михаила в селе Дубэсарий Векь…

Кишинёвская митрополия опровергла сообщения СМИ о мнимом изъятии у неё 800 храмов

Православная Церковь Молдовы выступила с официальным заявлением по поводу недавнего судебного решения молдавских властей, касающегося имущественного спора с т.н. «Бессарабской митрополией» о храме святого Архангела Михаила в селе Дубэсарий Векь. Румынский Патриархат стремится отнять храм у Православной Церкви Молдовы после того, как настоятель прихода решил перейти в «Бессарабскую митрополию», сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

По требованию представителей Румынского Патриархата суд ранее признал недействительным договор 2003 года между министерством культуры и Кишинёвской митрополией и отменил право пользования на храм.

Согласно коммюнике, 25 ноября 2025 года Апелляционная палата Кишинёва также отклонила жалобу Агентства госуслуг (Кадастр), оставив в силе решение первой инстанции о необходимости аннулировать договор.

В связи с этим в Кишинёвской митрополии подчеркивают несколько ключевых моментов:

1. Решение не является окончательным.

Постановление суда от 5 апреля 2023 года, на котором основан текущий спор, всё ещё находится на рассмотрении в Высшей судебной палате и не вступило в законную силу.

2. Спор касается одного объекта.

Иск т.н. «Бессарабской митрополии» касался исключительно одного храма в Дубэсарий Векь, а не 800, как сообщали некоторые недобросовестные СМИ. Кроме того, в иске не содержалось прямого требования лишить ПЦМ права пользования имуществом.

3. Нарушение процедуры.

По мнению юристов Кишинёвской митрополии, была нарушена юридическая процедура. Для аннулирования зарегистрированного права на недвижимость следовало подавать гражданский иск об исправлении записи в реестре непосредственно против ПЦМ, а не административный иск против Кадастра, который не являлся стороной в основном споре.

В Кишиневской митрополии заявили, что намерены обжаловать последнее решение Апелляционной палаты Кишинёва в кассационном порядке. В завершение ПЦМ призвала священнослужителей и верующих «сохранять единство духа в союзе мира».

Русская линия