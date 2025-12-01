28 ноября 2025 года в Соборном районном суде Днепра состоялось заседание по второму делу, возбужденному против наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения. Рассматривалось заявление адвокатов об отводе следователя, передаёт портал Raskolam.net.

Как сообщает пресс-служба Святогорской лавры, слушание сопровождалось серьезными нарушениями процессуальных прав защиты, а состояние здоровья владыки Арсения ухудшилось прямо в зале суда, ему вызвали скорую помощь.

В этот раз суд допустил к участию в слушании всех адвокатов владыки Арсения. Поддержать наместника Святогорской лавры в зал суда пришли верующие Украинской Православной Церкви.

Следователь предварительно организовал принудительный вывоз архипастыря из СИЗО для ознакомления с материалами уголовного дела. Но митрополит Арсений отказался знакомиться с материалами производства без адвокатов и потребовал доставить его непосредственно на судебное заседание.

Заседание началось со значительной задержкой и серьезными нарушениями процессуальных прав защиты.

Из-за повышенного давления владыке Арсению вызвали скорую помощь, медики оказали ему первичную медицинскую помощь.

По ходатайству адвокатов заседание перенесли на понедельник. Время судья не назвал, пообещав уведомить стороне защиты дополнительно.

При этом, как подчеркивают в Лавре, несмотря на состояние здоровья митрополита Арсения и то, что суббота является выходным днём, на 29 ноября следователь вновь запланировал принудительный вывоз митрополита для «неясных процессуальных действий».

Адвокаты митрополита Арсения отмечают, что заявления и ходатайства защиты затягиваются недопустимо долго — так, отвод следователя не рассмотрен более десяти дней, — тогда как ходатайства обвинения суд рассматривает оперативно. Это, по словам защитников, «вызывает серьезную обеспокоенность и ставит под сомнение беспристрастность суда».

Братия Святогорской лавры обратилась к верующим с просьбой об усиленных молитвах за митрополита Арсения.

Русская линия