29 ноября 2025 года стали известны подробности о здоровье митрополита Черкасского и Каневского Феодосия и возможные причины его критического состояния, сообщает СПЖ, указывая, что есть основания утверждать, что иерарх был отравлен.

В Черкасской епархии рассказали, что чуть более месяца назад у владыки появились признаки необычного недомогания. Это не было ни проявлением гипертонической болезни, ни заболеваний сердца, которыми архиерей страдает многие годы. За этот период у митрополита Феодосия часто стала повышаться температура, наблюдались резкие скачки давления — от очень высоких показателей до критически низких. Самочувствие оставалось стабильно тяжелым, из-за чего владыке пришлось отменить или перенести на другие даты ряд богослужений и мероприятий.

На нынешней неделе состояние архипастыря резко ухудшилось, а расширенная сетка анализов показала увеличение ряда показателей в 10−15 раз по сравнению с нормой. По настоянию лечащего врача последовала немедленная госпитализация.

По словам медиков, в ходе диагностики и лечения будет проведено широкое исследование на наличие в организме архиерея отравляющих веществ.

Источники СПЖ сообщают, что владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами. «Продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, но владыка остаётся в больнице», — отмечают собеседники издания. По их же данным, исследования на яды могут продлиться около месяца.

В Черкасской епархии выразили благодарность верующим за поддержку и попросили не оставлять молитв о здравии владыки Феодосия.

