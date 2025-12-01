«Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо Его неизменная любовь пребудет вовеки»

Псалом 106 (105): 1

В преддверии праздника Святого Андрея Первозванного, брата апостола Петра и покровителя Вселенского патриархата, мы, Папа Римский Лев XIV и Вселенский патриарх Варфоломей, искренне благодарим Бога, нашего милосердного Отца, за дар этой братской встречи. Следуя примеру наших достопочтенных предшественников и внимая воле Господа нашего Иисуса Христа, мы продолжаем твёрдо идти по пути диалога, в любви и истине (см. Еф 4:15), к долгожданному восстановлению полного общения между нашими братскими Церквями. Осознавая, что христианское единство — это не просто результат человеческих усилий, а дар свыше, мы призываем всех членов наших Церквей — духовенство, монашествующих, посвящённых людей и мирян — искренне стремиться к исполнению молитвы, которую Иисус Христос адресовал Отцу: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, да будут в Нас едино, — да уверует мир» (Ин 17:21).

Празднование 1700-й годовщины Первого Вселенского собора в Никее, состоявшееся накануне нашей встречи, было необыкновенно благодатным. Никейский собор, состоявшийся в 325 году нашей эры, был провиденциальным событием, объединившим людей. Однако цель празднования этого события заключается не просто в том, чтобы напомнить об исторической значимости Собора, но и в том, чтобы побудить нас всегда быть открытыми для того же Святого Духа, который говорил через Никею, когда мы преодолевали многочисленные трудности нашего времени. Мы глубоко признательны всем лидерам и делегатам других Церквей и церковных общин, которые согласились принять участие в этом мероприятии. Помимо признания препятствий, мешающих восстановлению полного общения между всеми христианами, — препятствий, которые мы стремимся устранить с помощью богословского диалога, — мы также должны признать, что нас объединяет вера, выраженная в Никейском символе веры. Это спасительная вера в Сына Божьего, истинного Бога от истинного Бога, единосущный Отцу, который ради нас и нашего спасения воплотился и жил среди нас, был распят, умер и был погребен, воскрес на третий день, вознёсся на небеса и снова придёт, чтобы судить живых и мёртвых. С приходом Сына Божьего мы приобщаемся к тайне Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа — и получаем приглашение стать, во Христе и через Христа, детьми Отца и сонаследниками Христа по благодати Святого Духа. Обладая этим общим исповеданием веры, мы можем с взаимным уважением преодолевать общие трудности, свидетельствуя о вере, выраженной в Никее, и вместе работать над поиском конкретных решений с искренней надеждой.

Мы убеждены, что празднование этой знаменательной годовщины может вдохновить нас на новые смелые шаги на пути к единству. Среди решений Первого Никейского собора было и определение критериев для установления даты Пасхи, общей для всех христиан. Мы благодарны божественному провидению за то, что в этом году весь христианский мир праздновал Пасху в один и тот же день. Мы все вместе хотим продолжить поиск возможного решения, которое позволит нам ежегодно вместе отмечать Праздников праздник. Мы надеемся и молимся о том, чтобы все христиане «со всякой премудростью и духовным пониманием» (Кол 1:9) посвятили себя процессу совместного празднования славного воскресения Господа нашего Иисуса Христа.

В этом году мы также отмечаем 60-ю годовщину исторической Совместной декларации наших достопочтенных предшественников, Папы Павла VI и Вселенского патриарха Афинагора, которая положила конец взаимному отлучению от церкви в 1054 году. Мы благодарим Бога за то, что этот пророческий жест побудил наши Церкви продолжать «в духе доверия, уважения и взаимной любви диалог, который, с Божьей помощью, приведёт к тому, что мы снова будем жить вместе ради блага душ и наступления Царства Божьего, в том полном единстве веры, братском согласии и сакраментальной жизни, которое существовало между нами в течение первой тысячи лет существования Церкви» (Совместная декларация Папы Римского Павла VI и Вселенского Патриарха Афинагора, 7 декабря 1965 года). В то же время мы призываем тех, кто всё ещё колеблется, вступать в диалог в любой форме и прислушиваться к тому, что Дух говорит Церквам (Откр 2:29), которые в нынешних исторических обстоятельствах призывают нас представить миру обновлённое свидетельство о мире, примирении и единстве.

Убеждённые в важности диалога, мы выражаем нашу неизменную поддержку работе Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-католической церковью и Православной церковью, которая на данном этапе изучает вопросы, исторически считавшиеся спорными. Наряду с той незаменимой ролью, которую богословский диалог играет в процессе сближения наших Церквей, мы также высоко оцениваем другие необходимые элементы этого процесса, включая братские контакты, молитву и совместную работу во всех тех областях, где сотрудничество уже возможно. Мы настоятельно призываем всех верующих наших Церквей, особенно духовенство и богословов, с радостью принимать плоды, достигнутые на сегодняшний день, и трудиться над их дальнейшим приумножением.

Цель христианского единства заключается в том, чтобы вносить фундаментальный и жизнеутверждающий вклад в дело мира между всеми народами. Вместе мы горячо взываем к Божьему дару мира для нашего мира. К сожалению, во многих регионах нашего мира конфликты и насилие продолжают уносить жизни многих людей. Мы призываем тех, на ком лежит гражданская и политическая ответственность, сделать всё возможное, чтобы трагедия войны немедленно прекратилась, и просим всех людей доброй воли поддержать нашу мольбу.

В частности, мы отвергаем любое использование религии и имени Бога для оправдания насилия. Мы считаем, что подлинный межрелигиозный диалог, который вовсе не является причиной синкретизма и неразберихи, необходим для сосуществования народов с разными традициями и культурами. Помня о 60-й годовщине декларации Nostra Aetate, мы призываем всех мужчин и женщин доброй воли работать вместе над построением более справедливого и благоприятного мира и заботиться о творении, которое доверено нам Богом. Только так человечество сможет преодолеть безразличие, стремление к доминированию, жадность до наживы и ксенофобию.

Хотя мы глубоко встревожены нынешней международной ситуацией, мы не теряем надежды. Бог не оставит человечество. Отец послал Своего Единородного Сына, чтобы спасти нас, а Сын Божий, наш Господь Иисус Христос, даровал нам Святого Духа, чтобы мы стали причастниками Его божественной жизни, сохраняя и защищая святость человеческой личности. Благодаря Святому Духу мы знаем и чувствуем, что Бог с нами. По этой причине в нашей молитве мы вверяем Богу каждого человека, особенно тех, кто нуждается в помощи, кто испытывает голод, одиночество или болезнь. Мы призываем на каждого члена человеческой семьи все милости и благословения, чтобы «их сердца, соединенные в любви, обогатились всем богатством совершенного познания и познания тайны Божьей», то есть Господа нашего Иисуса Христа (Кол 2:2).

Из Фанара, 29 ноября 2025 года

https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/travels/2025/documents/20 251 129-dichiarazione-congiunta.html