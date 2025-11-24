Глава Архиепископии Константинопольского Патриархата в США Архиепископ Американский Элпидофор вынужден был выступить с официальным заявлением, в котором публично осудил клеветнические обвинения в адрес православных иерархов Поместных Церквей, встретившихся с американскими законодателями для обсуждения преследований Украинской Православной Церкви. Это произошло после того, как ряд архонтов Константинопольского Патриархата назвали участников встречи «агентами иностранных правительств» и «лоббистами Путина», сообщает СПЖ.

Любопытно, что первоначально Архиепископия Фанара в США репостила лживые заявления представителей Ордена архонтов на своих ресурсах, не ожидая, что данная клевета станет поводом для громкого скандала во всём православном мире. После многочисленных протестов контент был удален из социальных сетей и с сайта Orthodox Observer. Однако, возмущение среди Поместных Церквей не стихло, а продолжило нарастать, ведь извиняться за свою ложь никто из фанариотов не спешил.

В результате известный в Америке священник — протоиерей Фома Сорока — обратился к Священному Синоду Православной Церкви в Америке с призывом приостановить или полностью прекратить членство Православной Церкви в Америке в Ассамблее канонических православных епископов США. Председательствует в данной Ассамблее Архиепископ Американский Элпидофор, который сразу же сообразил, что дело зашло слишком далеко, и Фанар может лишиться влияния даже в этом формальном органе.

В своем заявлении архиепископ Элпидофор заявил, что не разделяет позиции архонтов «по отношению к нашим сестринским Церквям в этом вопросе». «Позвольте мне заявить, что я не воспринимаю и никогда не буду воспринимать моих собратьев-иерархов, как агентов иностранных правительств», — подчеркнул он. Представитель Фанара напомнил о недавнем совместном заседании Ассамблеи епископов и заверил, что его «братская любовь ко всем им остаётся неизменной и неослабевающей». Он также отметил, что когда Церковь вмешивается в политические дела, она всегда рискует.

Русская линия