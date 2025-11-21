Русская линия
Сводка новостей от 21 ноября 2025

Протоиерей Фома Сорока: «Приостановите ваше участие в Ассамблее, пока не восстановится здравомыслие и не восторжествует истина»
Священник Православной Церкви в Америке призвал священноначалие предельно жёстко отреагировать на скандальные заявления архонтов Фанара…

Протоиерей Фома СорокаИзвестный в Америке священник — протоиерей Фома Сорока — обратился к Священному Синоду Православной Церкви в Америке с призывом приостановить или полностью прекратить членство ПЦА в Ассамблее канонических православных епископов США в знак протеста против недавних возмутительный заявлений архонтов Константинопольского Патриархата, в котором члены межправославной делегации были названы «агентами российского государства», сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает UOJ. news, возмущение отца Фомы вызвал тот факт, что архонты обвинили в работе на Россию делегацию, которая ранее встречалась с представителями администрации Трампа для обсуждения преследований Украинской Православной Церкви. В состав этой делегации входили представители Элладской и Антиохийской Архиепископий, ПЦА, РПЦЗ и Сербской Православной Церкви.

«Я абсолютно потрясён заявлением этих „правителей“ (ἄρχοντες)», — написал о. Фома на своей странице в одной из соцсетей. — Я умоляю епископов Православной Церкви в Америке серьёзно рассмотреть вопрос о приостановке вашего участия в так называемой «Ассамблее епископов», если не о полном выходе из неё".

«Вас держат за дураков», — обратился отец Фома к архиереям. По его словам, в стране создаются «параллельные церковные структуры», что прямо противоречит целям Ассамблеи. Он также отметил, что эти структуры используют изверженных из сана священнослужителей, «издеваясь над давно существующими, достопочтенными юрисдикциями». Священник подчеркнул, что верующие не будут молча наблюдать, как историю и авторитет их Церкви «игнорируют, очерняют и дискредитируют ради политической и стратегической выгоды».

В заключение протоиерей Фома Сорока призвал Священный Синод ПЦА «засвидетельствовать своё недовольство крайне отвратительными обвинениями» в адрес делегатов, которые, по его словам, действовали как полноправные граждане США. «Приостановите ваше участие в Ассамблее, — подытожил он, — пока не восстановится здравомыслие и не восторжествует истина».

