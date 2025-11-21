Русская линия
Сводка новостей от 21 ноября 2025

Власти Екатеринбурга отказались от установки памятника Сталину
Данный вопрос вызвал острую дискуссию и разделил горожан, в связи с чем Комиссия по топонимике решила снять его с повестки дня…

Городска Дума Екатеринбурга14 ноября 2025 года Комиссия по топонимике городской Думы Екатеринбурга после ожесточённых споров сняла с рассмотрения вопрос о возможной установке в городе бюста Иосифа Сталина. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Дмитрий Сергин, передаёт Интерфакс.

С инициативой установки памятник советскому вождю обратились к властям Свердловская региональная общественная организация (РОО) «Грузинское общество «Сакартвело», Центр Сталина и РОО Свердловской области «Интернациональный совет диаспор». Речь шла о бюсте на постаменте общей высотой почти 3,5 м. Заявители также указали желательные адреса для монумента.

«После бурных дебатов на комиссии по топонимике вопрос был снят с рассмотрения. Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны», — рассказал Дмитрий Сергин.

«Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать. К счастью, в семьях моих родителей репрессированных не было, а вот у моей супруги были. Поэтому накануне страсти кипели и у меня дома», — написал депутат в своей публикации.

Чего точно не надо в настоящий момент, так это противостояния в обществе, пришел к выводу депутат городской Думы.

Иерусалимский Патриарх Феофил заявил об особой роли Иерусалимского Патриархата в мировом Православии
В общении с членами Межпарламентского комитета Православия Его Блаженство указал, что Святая Земля является духовным центром для всех христиан...

Financial Times: Новый мирный план США по Украине включает в себя пункт об утверждении официального статуса Украинской Православной Церкви
Проект мирного плана, подготовленного США в согласовании с Россией, передали киевским властям на этой неделе...

Праздник двух полков Добровольческой армии
Во многих храмах Русской Православной Церкви сегодня молятся Святому Архистратигу Михаилу о «дроздовцах» и «алексеевцах»...

Протоиерей Фома Сорока: «Приостановите ваше участие в Ассамблее, пока не восстановится здравомыслие и не восторжествует истина»
Священник Православной Церкви в Америке призвал священноначалие предельно жёстко отреагировать на скандальные заявления архонтов Фанара...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем день рождения Союза Русского Народа и Русского Народного Союза имени Михаила Архангела...

