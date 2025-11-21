Во многих храмах Русской Православной Церкви сегодня молятся Святому Архистратигу Михаилу о «дроздовцах» и «алексеевцах»…
Сегодня, 21 ноября, в день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, отмечается полковой праздник двух «цветных полков» Добровольческой армии — «дроздовцев» и «алексеевцев», ставших символом непримиримой борьбы с большевизмом.
В этот знаменательный день хотелось бы поздравить всех потомков русских офицеров, сражавшихся на полях Гражданской войны за веру православную и единую и неделимую историческую Россию.
Традиционно в день памяти Архистратига Божия Михаила в России всегда молились о Русской армии. Но Гражданская война внесла свои коррективы, и этот день стал особым днём для полков «дроздовцев» и «алексеевцев».
Дело в том, что 21 ноября русские люди вспоминают память героя Великой войны, Георгиевского кавалера генерала Михаила Гродеевича Дроздовского. Архистратиг Божий Михаил являлся Небесным покровителем этого русского военачальника, а также генерала Михаила Васильевича Алексеева. После смерти этих генералов именное шефство соответствующих подразделений Добровольческой армии было оформлено специальными приказами главнокомандующего генерала Антона Деникина.
Особо молятся о Дроздовском в кафедральном соборе Екатеринодара. Здесь в 2013 году был установлен киот с иконой Архистратига Божия Михаила памяти генерала Дроздовского, освящение которого совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Аналогичный киот также находится в Париже во Франции в храме Александра Невского. Он был установлен «дроздовцами» к 33-летию со дня похода дроздовцев из Румынии в Новочеркасск.
Помнят о Дроздовском и в Ростове-на-Дону. В 2014 году в этом городе при большом стечении народа состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски в память о знаменитом генерале Белого движения, скончавшемся от ран в здании военного госпиталя 1 января 1919 года (ст. стиля).
Памятная доска работы известного ростовского скульптора Дмитрия Лындина была открыта на фасаде здания факультетской хирургии Ростовского государственного медицинского университета и стала первым памятным знаком в юбилейном цикле «Героям Первой мировой», который был запланирован Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки торжеств в честь 100-летия Первой мировой войны.