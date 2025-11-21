Во многих храмах Русской Православной Церкви сегодня молятся Святому Архистратигу Михаилу о «дроздовцах» и «алексеевцах»…

Сегодня, 21 ноября, в день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, отмечается полковой праздник двух «цветных полков» Добровольческой армии — «дроздовцев» и «алексеевцев», ставших символом непримиримой борьбы с большевизмом.

В этот знаменательный день хотелось бы поздравить всех потомков русских офицеров, сражавшихся на полях Гражданской войны за веру православную и единую и неделимую историческую Россию.

Традиционно в день памяти Архистратига Божия Михаила в России всегда молились о Русской армии. Но Гражданская война внесла свои коррективы, и этот день стал особым днём для полков «дроздовцев» и «алексеевцев».

Дело в том, что 21 ноября русские люди вспоминают память героя Великой войны, Георгиевского кавалера генерала Михаила Гродеевича Дроздовского. Архистратиг Божий Михаил являлся Небесным покровителем этого русского военачальника, а также генерала Михаила Васильевича Алексеева. После смерти этих генералов именное шефство соответствующих подразделений Добровольческой армии было оформлено специальными приказами главнокомандующего генерала Антона Деникина.

Особо молятся о Дроздовском в кафедральном соборе Екатеринодара. Здесь в 2013 году был установлен киот с иконой Архистратига Божия Михаила памяти генерала Дроздовского, освящение которого совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Аналогичный киот также находится в Париже во Франции в храме Александра Невского. Он был установлен «дроздовцами» к 33-летию со дня похода дроздовцев из Румынии в Новочеркасск.

Помнят о Дроздовском и в Ростове-на-Дону. В 2014 году в этом городе при большом стечении народа состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски в память о знаменитом генерале Белого движения, скончавшемся от ран в здании военного госпиталя 1 января 1919 года (ст. стиля).

Памятная доска работы известного ростовского скульптора Дмитрия Лындина была открыта на фасаде здания факультетской хирургии Ростовского государственного медицинского университета и стала первым памятным знаком в юбилейном цикле «Героям Первой мировой», который был запланирован Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки торжеств в честь 100-летия Первой мировой войны.

Сегодня праздник полковой

Архистратига Михаила

Своей собравшийся семьей,

Мы вспомним то, что нам так мило

Мы вспомним славного вождя,

Что вёл нас из страны далекой

И сил и жизни не щадя

Примером был любви глубокой.

Мы вспомним дни, когда кругом,

Как океан враги кишели.

Мы были жалким островком,

Но мы бояться не умели.

Не дивно нам кто повидал

Сиянье славы и победы,

Без страха ждать девятый вал,

Терпеть лишения и беды.

И пусть порой своей рукой

Судьба весы колеблет счастья

Мы твердо путь свершаем свой

Среди невзгоды и ненастья.

Мы верим в правду и закон,

И в Нас горит надежды пламя.

Мы, осеняя грудь крестом,

Несём своё святое знамя.

Архистратиг наш Михаил

Хранит нас мощными крылами,

И с нами Бог, Владыка сил,

И Божья помощь вечно с нами.

1919 г.

