В общении с членами Межпарламентского комитета Православия Его Блаженство указал, что Святая Земля является духовным центром для всех христиан…

19 ноября 2025 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III в ходе общения с членами Межпарламентского комитета Православия, которые прибыли на Святую землю в качестве паломников, дал понять, что Иерусалимская Православная Церковь занимает особое место во всём православном мире.

«Делегация была принята в атмосфере пастырского тепла. Его Блаженство размышлял о непреходящем призвании Иерусалима как города, освящённого искупительной Кровью Христа и озарённого светом Воскресения. Он процитировал слова святого Павла о том, что „мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе“, подтвердив духовное значение святых мест для всех христиан», — говорится в официальном сообщении Иерусалимского Патриархата.

«Его Блаженство подчеркнул широту юрисдикции Патриархата, охватывающей несколько стран, отметив, что недавние пастырские вызовы на Синае и в Катаре были приняты и решены благодаря неизменной милости воскресшего Господа. Он также упомянул недавний визит вице-президента США, чья публичная поддержка Храма Гроба Господня была встречена с благодарностью», — отметили в Иерусалиме.

Со своей стороны генеральный секретарь Комитета Максим Харакопулос выразил «глубокое уважение к священной миссии, которую выполняет Иерусалимский Православный Патриархат, и к непоколебимому служению Братства Гроба Господня. Он отметил, в каких сложных условиях осуществляется эта служение, и выразил приверженность Комитета поддержке христианского коренного населения во всём регионе».

«Максим Харакопулос передал Его Блаженству свои самые тёплые пожелания и помолился о том, чтобы Господь даровал ему крепкое здоровье, силы и ясность ума. Он выразил глубокую надежду на то, что Его Блаженство продолжит руководить Церковью с той же непоколебимой мудростью, которая уже давно отличает его служение, и будет следовать священному призыву „правильно разделять слово истины“ на благо Свято-Гробовского братства и всего Вселенского Православия».

