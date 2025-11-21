Русская линия
Сводка новостей от 21 ноября 2025

Иерусалимский Патриарх Феофил заявил об особой роли Иерусалимского Патриархата в мировом Православии
В общении с членами Межпарламентского комитета Православия Его Блаженство указал, что Святая Земля является духовным центром для всех христиан…

Иерусалимский Патриарх Феофил19 ноября 2025 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III в ходе общения с членами Межпарламентского комитета Православия, которые прибыли на Святую землю в качестве паломников, дал понять, что Иерусалимская Православная Церковь занимает особое место во всём православном мире.

«Делегация была принята в атмосфере пастырского тепла. Его Блаженство размышлял о непреходящем призвании Иерусалима как города, освящённого искупительной Кровью Христа и озарённого светом Воскресения. Он процитировал слова святого Павла о том, что „мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе“, подтвердив духовное значение святых мест для всех христиан», — говорится в официальном сообщении Иерусалимского Патриархата.

«Его Блаженство подчеркнул широту юрисдикции Патриархата, охватывающей несколько стран, отметив, что недавние пастырские вызовы на Синае и в Катаре были приняты и решены благодаря неизменной милости воскресшего Господа. Он также упомянул недавний визит вице-президента США, чья публичная поддержка Храма Гроба Господня была встречена с благодарностью», — отметили в Иерусалиме.

Со своей стороны генеральный секретарь Комитета Максим Харакопулос выразил «глубокое уважение к священной миссии, которую выполняет Иерусалимский Православный Патриархат, и к непоколебимому служению Братства Гроба Господня. Он отметил, в каких сложных условиях осуществляется эта служение, и выразил приверженность Комитета поддержке христианского коренного населения во всём регионе».

«Максим Харакопулос передал Его Блаженству свои самые тёплые пожелания и помолился о том, чтобы Господь даровал ему крепкое здоровье, силы и ясность ума. Он выразил глубокую надежду на то, что Его Блаженство продолжит руководить Церковью с той же непоколебимой мудростью, которая уже давно отличает его служение, и будет следовать священному призыву „правильно разделять слово истины“ на благо Свято-Гробовского братства и всего Вселенского Православия».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерусалимский Патриарх Феофил заявил об особой роли Иерусалимского Патриархата в мировом Православии
В общении с членами Межпарламентского комитета Православия Его Блаженство указал, что Святая Земля является духовным центром для всех христиан...

Праздник двух полков Добровольческой армии
Во многих храмах Русской Православной Церкви сегодня молятся Святому Архистратигу Михаилу о «дроздовцах» и «алексеевцах»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем день рождения Союза Русского Народа и Русского Народного Союза имени Михаила Архангела...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика