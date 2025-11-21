Проект мирного плана, подготовленного США в согласовании с Россией, передали киевским властям на этой неделе…

Financial Times: Новый мирный план США по Украине включает в себя пункт об утверждении официального статуса Украинской Православной Церкви

Проект нового мирного плана по Украине, подготовленный группой американских представителей и, по некоторым данным, согласованный с Россией, включает пункт о статусе Украинской Православной Церкви. Об этом пишет Financial Times 19 ноября 2025 года, сообщает СПЖ.

План был передан Киеву на этой неделе в Майами во время встречи спецпосланника Дональда Трампа Стивом Уиткоффом с нынешним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым. Он включает 28 пунктов, об этом FT сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров.

Документ, как рассказали изданию источники, в частности, предусматривает признание русского языка официальным государственным языком Украины и предоставление официального статуса Украинской Православной Церкви.

По их словам, Уиткофф дал понять, что хочет, чтобы Зеленский принял все изложенные в плане условия. Однако, пока режим Зеленского делает всё, чтобы отказаться от мирного урегулирования и продолжить боевые действия.

Русская линия