В день празднования Собора Архистратига Михаила в 1905 г. состоялись выборы Главного Совета Союза Русского Народа. Этот день стал считаться днём основания Союза Русского Народа.

Основатель и председатель Союза детский врач Александр Иванович Дубровин вспоминал о первых шагах организации: «Союз зародился в моей квартире. Мысль о нем зрела у меня с 9 января 1905 г. Как выяснилось, почти одновременно со мной тою же мыслью был охвачен и Аполлон Аполлонович Майков. Другие присоединились уже к нам. Первые шаги по образованию Союза были сделаны из моей квартиры, где и собирались вначале. Учредители в моем доме сделали и первые взносы, кто сколько мог. Из учредителей избран был Совет и должностные лица: председатель — я, Дубровин; два товарища председателя: А.А.Майков и А.И.Тришатный; секретарь С.И.Тришатный и казначей Ив.Ив.Баранов. Начались работы; в моей квартире было собираться неудобно, и я предоставил Союзу в своем доме отдельную квартиру. Я оставил за собой общее руководство, А.А.Майков принял на себя заведование Советом и канцелярией, а А.И.Тришатный занялся формированием и открытием отделов. А.А.Майков с раннего утра приходил в Союз и оставался там до ночи. Деятельное участие в работе принимали не только члены Совета и учредители, но и простые союзники. Денежные поступления, хотя и не обильно, но притекали ежедневно и давали возможность скромно существовать начатому делу. Работали все и несли свой труд идейно, без ожидания какого-либо вознаграждения, благодаря чему Союз разрастался незаметно, но быстро; волна оскорбленного чувства за поруганную Родину быстро разливалась по всему пространству униженной России, охватывала умы и сердца во всех слоях населения и привлекала к Союзу массу новых единомышленников».

В состав Главного Совета Союза Русского Народа вошли: детский врач Александр Иванович Дубровин (председатель), художник Аполлон Аполлонович Майков (товарищ председателя), инженер Александр Иосифович Тришатный (товарищ председателя), присяжный поверенный Сергей Иосифович Тришатный (секретарь), купец Иван Иванович Баранов (казначей), присяжный поверенный Павел Федорович Булацель, предприниматель Георгий Васильевич Бутми, купец Петр Петрович Сурин, приказчик Василий Андреевич Андреев, купец Василий Львович Воронков, а также Е.Д.Голубев, М.Н.Зеленский, Г. А.Слипак, С.Д.Чекалов, Н.Н.Языков и др.

В этот же день, в 1907 г. в Санкт-Петербурге вышедшие из состава Союза Русского Народа В.М.Пуришкевич и его сторонники объявили о создании Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. Союз ставил своей целью «развитие среди православных и старого обряда Русских людей ревностной, деятельной любви к своей вере своему Царю-Самодержцу и своему Народу для дружной совместной работы всех без различия состояний и сословий на пользу России единой, неделимой и мощной». Всеми делами Союза управляла Главная Палата, которая состояла из председателя и четырнадцати членов; делами местных отделов ведали местные Палаты, которые состояли из председателя и шести членов. Первый состав Главной Палаты был следующим: товарищ председателя (председателя не было) В.М.Пуришкевич, управляющий канцелярией В.В.Казаринов, казначей Союза И.И.Баранов; члены Палаты: сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов, граф А.А.Буксгевден, В.В.Кузьмин, Д.О.Оборин, А.В.Ососов, В.М.Скворцов, Н.С.Соломко.В состав Главной Палаты РНСМА вошли помимо Пуришкевича: В.В.Казаринов (управляющий канцелярией), И.И.Баранов (казначей), протоиерей И.И.Восторгов, В.М.Скворцов, А.В.Ососов, граф А.В.Буксгевден, В.В.Кузьмин, Д.О.Оборин, Н.С.Соломко. Союз просуществовал до 1917 г. и был запрещен новой властью после февральского переворота.

Сегодня также день тезоименитства выдающегося русского полководца, легендарного «Белого генерала» Михаила Дмитриевича Скобелева. Отметим, что прах Михаила Дмитриевича покоится в пределе Спасо-Преображенского храма, освященного в честь Архистратига Михаила.

Русская линия