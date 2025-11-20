18 ноября 2025 года в США состоялась встреча группы православных священнослужителей и мирян США с представителями Администрации Дональда Трампа, Госдепартамента и Конгресса США, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма» со ссылкой на таблоид THE HILL. В повестке встречи — обсуждение вопроса «эскалации нарушений религиозной свободы, совершаемых против Украинской Православной Церкви украинским правительством».

Делегацию, по данным издания, возглавил член юридической группы, представляющей УПЦ, Питер Флю и сопредседательница Национальной федерации молодых республиканцев, дочь православного священника Джона Уайтфорда Кэтрин Уайтфорд. В состав группы также вошли епископ Вашингтонско-Нью-Йоркский и Восточно-Американский Сербской Православной Церкви Ириней, священники Православной Церкви Америки и РПЦЗ.

Анонс данного визита вызвал возмущение среди представителей американского политического истеблишмента. Некоторые республиканцы из Палаты представителей обратились к генеральному прокурору США Пэм Бонди расследовать, «пыталась ли Российская Федерация или её разведывательные службы вербовать и использовать, влиять или компрометировать Православные Церкви США, связанные с Москвой».

Особо досталось Зарубежной Церкви. «Мне стало известно, что РПЦЗ активно стремится расширить своё политическое влияние в Соединенных Штатах, в том числе посредством мероприятия, предположительно запланированного на 18 ноября 2025 года, целью которого является лоббирование перед членами Конгресса и их сотрудниками», — говорится в проекте письма, адресованного Бонди, подготовленным конгрессменом Джо Уилсоном (республиканец от Южной Каролины).

Одним словом, встреча делегации Православных Церквей США с представителями Конгресса и администрации Трампа вызвала критику со стороны разных сил, объединенных идеей ненависти к каноническому Православию. При этом больше всех в этом преуспел, как ни странно, орден архонтов Константинопольского Патриархата в США. Его руководство опустилось до откровенной клеветы и гнусной лжи.

Архонты в открытом письме поблагодарили члена Палаты представителей США Джо Уилсона за привлечение внимания к теме «использования Россией Православной Церкви в качестве инструмента своей агрессивной внешней политики» и одновременно заявили, что «промосковская» Украинская Православная Церковь подвергает на Украине гонениям «каноническую» ПЦУ.

«Когда Вселенский Патриарх предоставил автокефалию (независимость) Православной церкви Украины 6 января 2019 года, отколовшаяся группа, называющая себя Украинской православной церковью, осталась в рядах Московского патриархата. Эта отколовшаяся группировка, являющаяся рукой Московского патриархата, в настоящее время нападает и убивает членов канонической Православной Церкви в Украине, нападает на мирных жителей, чтобы посеять ужас среди населения и запугать их, чтобы они не присоединились к канонической Православной Церкви Украины», — написал глава ордена архонтов Энтони Лимберакис.

Что ж, если американские сторонники Фанара решили следовать в отношении УПЦ постулату Геббельса «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят», дела у них совсем плохи. Как бы ни старались фанариоты скрыть реальное положение дел в церковной жизни Украины, шила в мешке им не утаить и рано или поздно всё раскроется. Лишнее подтверждение этому — та истерика, которая охватила архонтов Константинопольского патриархата от одной встречи представителей Поместных Церквей с американскими властями.

Ну, а за клевету и ложь против верующих Украинской Православной Церкви Энтони Лимберакису всё равно придётся ответить. Если уж не в этом веке, то на Страшном Суде точно, ибо «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37)

Русская линия