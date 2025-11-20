20 ноября 2025 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 79 лет. В этот день Предстоятель Русской Православной Церкви молился за Божественной литургией в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, сообщает Патриархия.Ru.

Богослужение совершили руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома и личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий.

По окончании Литургии Его Святейшеству был передан поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви.

Затем в Московском Кремле состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха Кирилла, в ходе которой глава государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с днём рождения.

В. Путин: Ваше Святейшество, добрый день!

Патриарх Кирилл: Приветствую Вас.

В. Путин: Ваше Святейшество, Вы так много делаете и для православного мира, и для русских людей, для всей России в своём служении нашей стране, тратите столько энергии, сил, я это знаю.

И вот в день Вашего рождения хочется пожелать Вам здоровья, для того чтобы Вы могли в таком же, прямо скажем, жёстком, напряжённом режиме продолжать это благородное служение нашей Родине.

Спасибо Вам большое. Поздравляю Вас.

Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно, Владимир Владимирович, за эти добрые слова и за поздравление, ну а, самое главное, за то, что при активном участии Вас как главы государства сформировался такой стиль и образ взаимоотношений Церкви и государства, которому, наверное, позавидовали бы все предшествовавшие поколения.

Потому что в старые царские времена Церковь не была свободной, она управлялась государственным чиновником. В советские времена мы знаем, что происходило. И вот впервые за эту долгую историю отношения Церкви и государства осуществляются таким образом, что не возникает никаких конфликтов, которые могли как бы омрачить эти отношения. И кроме того, эти отношения служат реально благу и процветанию нашего народа и нашей любимой Родины.

Благодарю Вас сердечно за это.

В. Путин: Спасибо. Чайком угостите?

Патриарх Кирилл: С удовольствием.

<…>

Многая и благая лета!

Русская линия