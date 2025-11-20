Глава Иерусалимского Патриархата подчеркнул, что братия древней обители продолжает своё служение в духе мира и единства…

19 ноября 2025 года на встрече с Межпарламентским комитетом по Православию, прибывшим на Святую Землю с паломническим визитом, Патриарх Иерусалима Феофил III сообщил, что недавние трудности, возникшие в жизни православной общины на горе Синай, были успешно урегулированы, сообщает СПЖ со ссылкой на портал Orthodoxia News Agency.

Отмечается, что речь шла о вопросах пастырского окормления и внутреннего управления древним Синайским монастырем. Патриарх Феофил отметил, что в монастыре Святой Екатерины, который находится под особой защитой Иерусалимского Патриархата, периодически возникают организационные и пастырские вызовы. «Эти проблемы были преодолены благодатью Господа», — подчеркнул Его Блаженство, добавив, что братия обители продолжает своё служение в мире и единстве.

Глава Иерусалимского Патриархата также напомнил о значении Синая как места, тесно связанного с историей Божьего Откровения, где сохраняется уникальное духовное наследие. Патриарх Феофил подчеркнул, что забота о монастыре Святой Екатерины и его окормление остаются неотъемлемой частью миссии Иерусалимского Патриархата.

Отдельно Предстоятель Иерусалимской Церкви остановился на широте многонациональной юрисдикции Патриархата и упомянул недавний визит вице-президента США Джея Ди Вэнса, выразив благодарность за его поддержку Храма Гроба Господня и святых мест.

Представители Межпарламентского комитета выразили признательность за служение Иерусалимского Патриархата на Синае, отметив, что сохранение монастыря и присутствие православных христиан в регионе имеют важное значение для всей Православной Церкви.

Отметим, что, несмотря на решение проблем внутренней жизни Синайской обители, монастырь в настоящее время продолжает испытывать трудности в вопросе подтверждения своих прав собственности на монастырские строения и земли. Данный вопрос всё ещё ждёт своего справедливого решения, и крайне важно, чтобы к его решению подключилось как можно больше православных стран.

Русская линия